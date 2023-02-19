Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной

Жена модельера

Валентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширским

пуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресному

обеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл.

Мука — 200 гр.

Яйца — 4 шт.

Подсолнечное

масло — 1 ч.л. в формочку.

Соль, сахар — щепотка.

Жена Валентина

Юдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша и

формочки для запекания.

Способ

Приготовления

Для начала необходимо

взбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затем

необходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешать

тесто так, чтобы не было комочков.

На дно формочек

для запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем в

духовку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формы

до середины наливаем тесто.

Запекать

йоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочки

получаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробовать

разные начинки, подойдут любые.

Приятного аппетита!