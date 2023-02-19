Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной
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Жена модельера
Валентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширским
пуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресному
обеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.
Ингредиенты
Молоко — 200 мл.
Мука — 200 гр.
Яйца — 4 шт.
Подсолнечное
масло — 1 ч.л. в формочку.
Соль, сахар — щепотка.
Жена Валентина
Юдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша и
формочки для запекания.
Способ
Приготовления
Для начала необходимо
взбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затем
необходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешать
тесто так, чтобы не было комочков.
На дно формочек
для запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем в
духовку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формы
до середины наливаем тесто.
Запекать
йоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочки
получаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробовать
разные начинки, подойдут любые.
Приятного аппетита!
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