 

Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной

19.02.2023, 21:12, Разное
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Жена модельера
Валентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширским
пуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресному
обеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл.

Мука — 200 гр.

Яйца — 4 шт.

Подсолнечное
масло — 1 ч.л. в формочку.

Соль, сахар — щепотка.

Жена Валентина
Юдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша и
формочки для запекания.

Способ
Приготовления

Для начала необходимо
взбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затем
необходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешать
тесто так, чтобы не было комочков.

На дно формочек
для запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем в
духовку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формы
до середины наливаем тесто.

Запекать
йоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочки
получаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробовать
разные начинки, подойдут любые.

Приятного аппетита!


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