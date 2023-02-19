«При подтверждении вины понесет наказание»

В отделе полиции снова умер человек. Наносивший ему удары полицейский помещен под домашний арест.

В Красноярске под домашний арест помещен 35-летний оперуполномоченный уголовного розыска, после ударов которого ногой и руками скончался 50-летний задержанный, подозреваемый в краже телефона.

Об этом сообщили 16 февраля главк полиции и красноярский следком. Уголовное дело возбуждено Следственным отделом по Ленинскому району. По версии следствия, еще 9 февраля на улице полицейские задержали подозреваемого в краже телефона, доставили в 4-й отдел полиции, откуда он выпрыгнул из окна второго этажа. Травмировался, но ушел. Впоследствии его поймали и повторно доставили в отдел.

В коридоре один из полицейских подошел к нему и нанес несколько ударов «по бедру, голове и телу». Как пишет следком, через некоторое время гражданин скончался на месте происшествия.

Помещенный под домашний арест подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. Помимо того, в отношении неустановленных сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Летом 2018 года «Новая» писала о детально похожем происшествии в Красноярске-45 (Зеленогорске), только тогда забрали в полицию не 50-летнего, а подростка 17 лет — Илью Торохова. Тоже по подозрению в том, что он забрал чужой сотовый телефон. И тоже подросток якобы сам выпрыгнул со второго этажа. Вернули родителям труп в кровоподтеках.

Илья с мамой, Викторией Александровной. Фото из семейного архива

Наверное, стоит напомнить, что происходило тогда и чем кончилось. По версии полиции и следкома, незнакомец предложил компании подростков купить наркотики, Илья его несколько раз ударил, а когда тот пригрозил позвонить в полицию, отобрал у него телефон.

В отделении на Илью надели наручники — якобы повел себя неадекватно. Через два часа успокоился, и наручники сняли — что, похоже, вранье. А потом и вовсе чудеса: подростка оставили одного в коридоре на лавке — ждать допроса, а он нашел кабинет, на окнах которого не было решеток, открыл раму и выпрыгнул со второго этажа, ударившись головой об асфальт. Перелом костей свода и основания черепа, размозжение вещества головного мозга.

Задержанные вместе с Ильей его друзья говорили, что в полиции избивали. Крики Ильи и звуки ударов слышали все.

Сам он выбросился или его выкинули?

Выкинули живого или уже мертвого?

Если сам, то от боли или от страха?

Если сам, был ли он в наручниках?

Если да, были ли у него руки за спиной или спереди?

Илья увлекался паркуром, прыгал с парашютом, он не должен был приземляться затылком.

Родные смогли запереться в поминальном зале и снять на фото и видео тело:

синие уши, глубокие порезы на запястьях, синяки в промежности, темно-желтые следы, которые могли быть термическими ожогами. В заключении судмедэкспертизы об этом не было ничего.

Ни от кого из органов не было ответа ни на один вопрос.

Почему Илью и его приятеля доставили в «уголовку», а не в подразделение по делам несовершеннолетних?

Почему не вызвали родных?

Почему не дали позвонить домой?

Тем более речь о ночи — задержанных привезли в участок в полвторого. Отца вызвали — уже к трупу — в 5.15 утра.

Почему родителям и адвокату Владимиру Васину отказали в просмотре записей с камер видеонаблюдения по горячим следам? Ими весь периметр отделения завешан, одна смотрит прямо в окно, из которого выпал Илья.

Никаких объяснений, вообще никаких слов, подходящих моменту. Причастные люди по-прежнему трудятся — им выговор объявили; родственники через полгода добились эксгумации трупа, видеозаписи показали только через год (естественно, тех временных отрезков, которые были нужны, там не оказалось); расследование к тому моменту не дало никаких результатов, отличных от первоначальной версии СК.

Сегодня Владимир Васин сказал мне:

«В Зеленогорске всё похерили. Видеозаписи? Так не записалось, упс… Потом дело забрал особо важный отдел (в красноярском следкоме), и на этом всё».

16 февраля в главке краевой полиции сообщили, что проводят собственную проверку, сотрудник угрозыска отстранен от исполнения служебных обязанностей, «при подтверждении вины понесет наказание в установленном законом порядке, его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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