Мнение: Грузооборот портов России, рост экспорта в дружественные страны и прогноз по ценам на нефть

1. По портам трёх морских бассейнов России – Арктического, Черноморского и Дальневосточного – в 2022 году наблюдался рост грузооборота, а вот по Балтийскому бассейну было ожидаемое падение – хоть и небольшое, на 2,9%. Несколько удивляет сокращение перевалки грузов в портах Каспийского бассейна – на 13,9% (ссылка):



По данным PortNews, всего в 2022 году общий объем перевалки грузов по российским портам превысил 841 млн тонн, причем большая часть из них пришлась на Азово-Черноморский, Дальневосточный и Балтийский бассейны.

Как видим, на несколько процентов выросли объемы в Арктике, а также в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах, в остальных наблюдается небольшое сокращение.

Возможно, что это подозрительное сокращение грузооборота на Каспийском море, несмотря на рост сотрудничества России и Ирана объясняется очень просто: статистика по значительной части грузов засекречена.

2. Значение стран Запада для нашей внешней торговли резко упало. Две трети нашего экспорта теперь приходится на дружественные страны (ссылка):



По итогам января-ноября прошлого года доля недружественных стран в российском экспорте снизилась, а доля дружественных, наоборот, выросла — с 58 до 35 процентов и с 42 до 65 процентов соответственно. О том, что Россия перенаправила почти четверть поставок товаров в дружественные страны, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития, которые есть у него в распоряжении.

В общей сложности за данный период по сравнению с 2021 годом экспорт из страны увеличился на 23,4 процента в денежном выражении, достигнув 538 миллиарда долларов. Из этой суммы на дружественные страны пришлось 350 миллиардов долларов. Импорт, наоборот, снизился на 12,7 процента, до 230 миллиардов долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в натуральном выражении доля недружественных стран в совокупном экспорте России сократилась на 10 процентов, а в импорте — на 25 процентов по сравнению с данными 2021 года.

Главными импортерами товаров из России, в основном за счет покупки нефти и нефтепродуктов, в прошлом году стали Индия, Болгария, Венгрия и Турция. В январе-ноябре 2022 года Индия нарастила поставки в 4,4 раза в годовом выражении, до 32,3 миллиарда долларов, Турция за весь 2022 год увеличила импорт в два раза, до 58,8 миллиарда долларов. Поставки в Венгрию выросли в 2,6 раза, до 10,3 миллиарда евро, а в Болгарию — в 2,2 раза, до 5,7 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные местных статистических ведомств, российские данные по внешней торговле с марта прошлого года закрыты из-за санкционных рисков.

3. На Западе, несмотря на все попытки правительства США сбить цены на нефть, ожидают значительного роста цен (ссылка):

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель. Его слова приводит Financial Times.

Эксперт отметил, что мировые цены на нефть в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в текущем году на фоне восстановления спроса на нефть в Китае баррель вновь подорожает. «Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее», — отметил он.

Андюран добавил, что в 2023 году благодаря восстановлению экономики КНР мировой спрос на нефть может вырасти на 4 миллиона баррелей в сутки. По его словам, даже отсутствие проблем с поставками на мировой рынок нефти из России не задержит роста цен.

Аналитики швейцарского банка UBS 3 января предсказывали, что к середине 2023 года стоимость Brent превысит уровень в 110 долларов за баррель.

Дело не только в Китае. У крупных поставщиков остаются возможности регулирования рынка. После последнего решения России о сокращении добычи, например, цены на Brent поднялись от 79 долларов (в начале февраля) до 83-85 долларов (ссылка).

Также нужно учитывать, что продолжается бурная индустриализация Индии и других стран Южной Азии и Африки. Нефть необходима индустриальной экономике, однако в недрах земли её больше не становится.