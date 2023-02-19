 

Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Роттердаме

19.02.2023, 20:40, Новости дня
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Российский теннисист Даниил Медведев победил в теннисном турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд превышает 2 млн евро.

Медведев в финале обыграл представителя Италии Янника Синнера со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Счет в личных встречах стал 5-0 в пользу россиянина, информирует РИА «Новости».

Медведев за победу на турнире в Роттердаме заработал 387 940 долларов и получил 500 рейтинговых очков.

Ранее Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

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