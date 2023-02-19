Французские военные завершили операции в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо официально завершились операции в рамках миссии Sabre ВС Франции.

В заявлении говорится о том, что генштаб вооруженных сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вывоз оборудования французскими военными из страны продолжается.

Ранее сообщалось, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии вооруженных сил Франции, после чего военные должны были в течение месяца покинуть территорию страны.

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