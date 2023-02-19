Мнение: Город-куб

В Саудовской Аравии представлен еще один футуристический проект городского строительства. Вслед за городом-стеной Line, который является фактически одним непрерывным мега-зданием длиной 170 километров, 200 метров в ширину и 500 метров в высоту, теперь представлен-город-куб в той же концепции единого комплекса-здания в виде кубической постройки с диной ребра куба в 400 метров. Этот дом-город предполагается построить в одном из районов Эр-Рияда.

И Line, и город-куб Mukaab являются составными частями разнесенного в пространстве города Неом, являющегося составной частью проекта Vision2030

Кстати говоря, проект The Line уже перешел в стадию строительства. В октябре 2022 года по всей протяженности 170 километров начались земляные работы по формированию строительной площадки проекта.

Саудовская Аравия во многом похожа на Россию. Такое же огромное пространство, которое в большей части представляет непригодную к жизни пустыню. Россия, несмотря на свои колоссальные размеры, тоже на две трети состоит из непригодной к жизни территории либо территории с крайне неблагоприятными жизненными условиями.

Правящая элита и Саудовской Аравии, и России – это люди, перераспределяющие в свою пользу огромные природные ресурсы страны. Обе страны в социальном плане очень серьезно дифференцированы и стратифицированы. Порядка 20 процентов населения Саудовской Аравии живут в откровенной бедности. Политический режим обеих стран – предельно жесткие автократии.

Тем не менее в правящей элите Саудовской Аравии выкристаллизовалась достаточно влиятельная группа молодых принцев во главе с нынешним кронпринцем Моххамедом бин Сальманом, которая осознала, что текущий проект развития Саудовской Аравии – "выкачиваем-продаём-шикуем" себя исчерпал. А потому эта группа внутри правящей королевской семьи и приближенных к власти родо-племенных групп создала новый проект развития, ориентированный на строительство высокотехнологичного кластерного пространства, ориентированного на включение в мировое разделение труда в шестом технологическом укладе с созданием серьезного задела для последующего перехода в седьмой.

Колоссальные ресурсы, находящиеся в управлении саудовской знати, решено направить на реализацию этого мега-проекта. Естественно, что "старые поколения" категорически противятся изменениям, которых они боятся, в которых они не видят себя, но принципиальное отличие Саудовской Аравии от России как раз в том и заключается, что политические и административные рычаги управления сегодня находятся в руках группы "молодых принцев", что позволяет им системно реализовывать проект, отбивая и преодолевая сопротивление уходящего в историю поколения старцев. Естественно, не всё гладко и далеко не просто. Но есть цель, есть проект, есть идея.

У проектируемого города Неом есть заделы для того, чтобы технологии его строительства были применены не только на поверхности Земли, но и в экстремальных средах – под водой и на поверхности других планет. Что, видимо, будет реализовываться уже в следующих технологических укладах – собственно, Неом и становится экспериментальной площадкой для разработки, создания, внедрения урбанистических технологий будущего. И Саудовская Аравия намерена захватить лидерство и создать стандарты в этих технологиях, чтобы затем продавать уже не нефть, а своё умение в строительстве столь непростых объектов на любой поверхности в любой точке как Земли, так и других космических объектов. Вполне возможно, что саудиты постараются рискнуть и в вопросах строительства орбитальных жилых пространств.

От торговли нефтью и статуса одной из нефтяных супердержав Саудовская Аравия хочет стать страной, обладающей супер-технологиями реализации урбанистических проектов, создав новый рынок, на котором они будут первыми и главными. Рынок с правилами, разработанными Саудовской Аравией, а потому она будет получать на этом рынке основной доход.

И вот здесь сходство с Россией заканчивается. Российская знать не видит себя в будущем. Она продолжает обворовывать страну, потребляя украденное и абсолютно не беспокоясь о будущем. Внутри правящей мафиозной группировки так и не возникло молодое поколение, ориентированное в будущее. У них нет никаких проектов будущего, никакого его образа. Это точно такие же воры, как и их отцы. Поэтому у них самих впереди нет ничего. И пока это отребье удерживает власть в стране, у страны и народа будущего тоже нет и быть не может.

https://t.me/a_nesmijan_longread/194

—