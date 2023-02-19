CBS News – хоспис на дому — экс-президент США Джимми Картер решил провести оставшееся у него время с семьёй

98-летний бывший президент США Джимми Картер перешёл на хосписный уход на дому, пишет CBS News. В заявлении, опубликованном Центром Картера, говорится, что страдающий от рака экс-глава Белого дома захотел провести оставшееся у него время вместе со своей семьёй.

Приветствую всех. С вами Астрид Мартинес. Благодарю вас за то, что подключились к CBS News. Сейчас у нас для вас срочная новость. Бывший президент Джимми Картер получает хосписный уход у себя на дому в штате Джорджия. С подробностями корреспондент CBS News Кристина Рафини.

КРИСТИНА РАФИНИ, корреспондент CBS News: Добрый вечер. Центр Картера сегодня вечером опубликовал заявление, в котором говорится, что Джимми Картер хотел бы провести оставшееся у него время дома, вместе со своей семьёй. Он будет получать хосписное лечение и полную поддержку со стороны своей бригады врачей.

Среди людей, побывавших на посту президента, 98-летний Картер — главный долгожитель в истории страны. Однако у него в последнее время возник ряд проблем со здоровьем. Началось всё с диагностированного в 2015 году рака мозга. Этот рак перешёл в стадию ремиссии. Однако в 2019-м у него появились другие проблемы, из-за которых ему потребовалась операция на мозге. Он также был вынужден уйти из публичной жизни, которая ему так нравилась, в том числе из организации Habitat for Humanity. Он также отказался от преподавания в воскресной школе в своей церкви. Астрид.

Следите за нами онлайн, чтобы быть в курсе свежей информации о бывшем президенте Картере. На этом пока всё. Спасибо, что нас смотрели.

Дата публикации 19 февраля 2023 года.