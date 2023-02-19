 

В Google Chrome появились опции экономии памяти и энергосбережения

19.02.2023, 19:50, Разное
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Google начинает развертывать “Экономию памяти” и “Режим энергосбережения” – функции, которые тестировались с декабря 2022 года. Об этом рассказал портал 9to5google.

Функция “Экономия памяти” автоматически освобождает оперативную память от фоновых вкладок, согласно этой идее. Они не закрываются, а остаются в списке и могут быть перезагружены всякий раз, когда вы на них переключаетесь. Режим энергосбережения, как следует из названия, снижает потребление энергии за счет блокировки фоновой активности, плавной прокрутки и анимации, а также снижения частоты кадров видео. Некоторые пользователи браузера Chrome уже имеют доступ к этим нововведениям. Обе функции могут быть активированы по умолчанию.


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