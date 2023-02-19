 

Миллер оценил потенциал российского газа на азиатском рынке

19.02.2023, 19:50, Разное
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Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что азиатский рынок является одним из самых активных в мире. Он также сказал, что “Газпром” считает, что здесь есть большие возможности для российского газа.

“Все мы знаем, что Азия – самый быстрорастущий рынок в мире”, – в интервью телеканалу “Москва” Миллер заявил, что объемы потребления растут и для российского газа есть большой потенциал. Газпром поставляет газ в Китай по трубопроводу “Сила Сибири”. В конце 2022 года было экспортировано 15,4 миллиарда кубометров газа. Ожидается, что в ходе реализации проекта ежегодные поставки будут увеличиваться до достижения проектной годовой мощности, которая к 2025 году составит 38 миллиардов кубометров в год. Он связан с развитием китайского вектора, который предполагает строительство трубопровода “Сила Сибири-2” через Монголию, по которому будет транспортироваться 50 миллиардов кубометров в год. В настоящее время этот проект находится в стадии разработки.

Компания также подписала соглашение с Китайской национальной нефтяной компанией в феврале 2022 года об экспорте 10 миллионов кубометров в год через “Дальний Восток”. РФ и Китай подписали межправительственное соглашение об этом маршруте в конце января. Документ еще не ратифицирован.


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