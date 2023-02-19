Портал Gizchina назван одним из лучших смартфонов февраля стоимостью до 500$

Портал Gizchina назвал один из лучших смартфонов февраля стоимостью до 500$Редакция Gizchinas составила рейтинг лучших Android-телефонов в феврале. Стоимость составила менее 500 долларов, или 37,3 тысячи рублей.

Первое место занял новый Realme GT Neo5. Он получил флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Камера имеет разрешение 50, 8 и 2 мегапикселя. GT Neo5 имеет прозрачную заднюю панель, которая позволяет видеть чип и RGB-подсветку. Есть два варианта смартфона: версия на 150 Вт и рекордная на 240 Вт. Следующим идет Redmi K60, который работает на базе Snapdragon 8+ поколения 1. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, тройной камерой на 64, 8 или 2 мегапикселя. Аккумулятор мощностью 67 Вт заряжает батарею емкостью 5 500 мАч.

Флагман Xiaomi 12 занял третье место. Xiaomi 12 занял третье место с компактным 6,28-дюймовым AMOLED-экраном, чипами Snapdragon 8 Gen 1 и камерами с разрешением 50, 13 и 5 Мп. Xiaomi 12 поддерживает обратную зарядку мощностью 67 Вт, 50 Вт и 10 Вт. Этого нет у других конкурентов.Motorola Edge X30 с Snapdragon 8 Gen1 и iQOO Neo 7 SE (который получил чип MediaTek Dimensity8200) также попали в список.