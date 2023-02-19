Очень тактильный попугай не отпускает “маму” ни на минуту (видео)

Однажды

на балкон девушки по имени Марта залетела птица. Поначалу ей было страшно

находится с ним рядом. Неизвестное существо металось из угла в угол, хаотично махало

крыльями и пищало. Однако вылетать обратно птичка наотрез отказалась. Марта

даже позвонила маме — как же быть с маленьким существом.

Уже через

несколько часов Марта привыкла к своему новому другу. Он забрался ей на шею и

так провел остаток вечера. На следующий день они отправились в ветеринарную

клинику, чтобы выяснить — кто же эта птица? Оказалось, что у красно-зеленого

попугая нет никакой метки, а значит нельзя определить его хозяев. И поскольку

поиск по соседям тоже не дал результатов, маленький Манго, как его назвала

Марта, остался с ней.

Маленький

питомец оказался очень тактильным. Он проводит свои дни сидя на плече, шее или

голове своей “мамы”. Он любит принимать с ней ванну, собираться по

утрам, готовить на кухне.

Иногда

Марта берет Манго с собой на прогулку в специальном рюкзаке. Там ему комфортно

и безопасно. Замечательный попугай! Марта считает его своим маленьким лучшим

другом и счастлива, что однажды он залетел к ней в квартиру.