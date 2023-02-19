 

Очень тактильный попугай не отпускает “маму” ни на минуту (видео)

19.02.2023, 19:48, Разное
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Однажды
на балкон девушки по имени Марта залетела птица. Поначалу ей было страшно
находится с ним рядом. Неизвестное существо металось из угла в угол, хаотично махало
крыльями и пищало. Однако вылетать обратно птичка наотрез отказалась. Марта
даже позвонила маме — как же быть с маленьким существом.

Уже через
несколько часов Марта привыкла к своему новому другу. Он забрался ей на шею и
так провел остаток вечера. На следующий день они отправились в ветеринарную
клинику, чтобы выяснить — кто же эта птица? Оказалось, что у красно-зеленого
попугая нет никакой метки, а значит нельзя определить его хозяев. И поскольку
поиск по соседям тоже не дал результатов, маленький Манго, как его назвала
Марта, остался с ней.

Маленький
питомец оказался очень тактильным. Он проводит свои дни сидя на плече, шее или
голове своей “мамы”. Он любит принимать с ней ванну, собираться по
утрам, готовить на кухне.

Иногда
Марта берет Манго с собой на прогулку в специальном рюкзаке. Там ему комфортно
и безопасно. Замечательный попугай! Марта считает его своим маленьким лучшим
другом и счастлива, что однажды он залетел к ней в квартиру.


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