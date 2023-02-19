«Леди у штурвала» не вписалась в фарватер

Общественники при минкульте Приморского края требуют отменить выступление Ирины Хакамады во Владивостоке.

Выступление бывшего министра, депутата Госдумы и бизнес-тренера Ирины Хакамады во Владивостоке намечено на 30 марта — в рамках конференции для деловых женщин «Леди у штурвала», организованной Дальневосточным консалтинговым агентством «Успех». Тем временем на официальном телеграм-канале Министерства культуры Приморья опубликовали открытое письмо краевого отделения общественного движения «Культурный фронт России», в котором его члены требуют отменить выступление Ирины Хакамады на конференции. Причиной называют ее высказывания про мобилизованных.

На днях с аналогичной просьбой об отмене выступлений Хакамады обратился к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский. Судя по тексту открытого письма, его авторы — представители регионального отделения движения «Культурный фронт России», — как и Отраковский, ориентируются на публикации ультрапатриотических СМИ, которые подняли шум после высказывания Хакамады в эфире RTVI.

На вопрос, есть ли в ее кругу мобилизованные, она ответила: «Нет, моих нету, они не идиот…» Концовку последнего слова скрыл смешок.

Сама гостья в длинном интервью, надо отдать должное, максимально избегала темы спецоперации. Общественников такая позиция, да еще вкупе с ответом, явно не устроила.

Руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский. Фото: соцсети

После этого выступление Хакамады уже отменили в Светлогорске (Калининградская область). В Москве, Петербурге, Ульяновске, Воронеже, Владивостоке и Иркутске пока все по плану, хотя письма уже идут и силовикам, и организаторам.

В ПРИМОРЬЕ ТЕКСТ ПИСЬМА ТАКОЙ:

«В то время, когда наши соотечественники, мужья, братья, отцы защищают страну на Донбассе, выполняя священный долг защиты Отечества, Ирина Хакамада в интервью телеканалу RTVI позволяет высказывать неподобающие сравнения участников специальной военной операции, дискредитирующие наших славных воинов.

Мы считаем, что гражданская позиция И.М. Хакамады идет вразрез с государственной политикой, подрывает основы национальной безопасности, воспитания детей и молодежи, духовно-нравственных ценностей и патриотизма, — пишет «Культурный фронт России». — Мы гордимся и всегда будем гордиться героями СВО, поддерживаем наших бойцов всем сердцем, понимая какой подвиг они совершают каждую минуту ради будущего наших детей! Мы осознаем свою ответственность за духовно-нравственное состояние общества и полагаем невозможным проведение конференции для деловых женщин «Леди у штурвала» с участием И.М. Хакамады в Приморском крае».

Под письмом — 21 подпись. Десять подписантов: сотрудники Министерства культуры, директора подведомственных ему учреждений, а также инструктор по военно-политической работе Штаба 5-й армии Александр Горбань, депутат Заксобрания Анна Алеко, координатор проекта ЕР «Старшее поколение» Павел Дорохов, председатель профсоюза работников культуры Людмила Калинина, директор владивостокского филиала РГИСИ Нина Шульгина. И председатель «Культурного фронта», народный артист РФ Николай Бурляев.

Николай Бурляев. Фото: Анна Исакова / ТАСС

Эти люди — члены ячейки движения «Культурный фронт России». Само движение существует с ноября 2022 года, а в крае его ячейка появилась буквально в пятницу, 10 февраля. К нему, заявляла зампред правительства региона — министр культуры Елена Бронникова, — присоединятся краевые и муниципальные учреждения культуры Приморья, всего около 1000 библиотек, театров, музеев, культурно-досуговых центров, образовательных учреждений, детских школ искусств.

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КОНСАЛТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ «УСПЕХ» ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ТРЕБОВАНИЕ ТАК:

«Мы как организаторы максимально стараемся не реагировать на провокации, относящиеся к этой теме. Мы организуем конференцию, направленную на мотивацию и заряд энергией деловых женщин Дальнего Востока, и никаким образом не касаемся тем политики и так далее».

Представители Ирины Хакамады на нападки ответили, что интервью с Марианной Минскер на RTVI изначально должно было касаться экономических тем, но журналистка «не соблюдала договоренности, и были провокации».

Стоит напомнить, что «культура отмены» в Приморье обширна.

Перед Новым годом присутствующих в публичном праздничном дискурсе тлетворных западных персонажей по указке краевого министра культуры решено заменить отечественными героями, гжелью, триколором и «стилистикой пчеловодства», и это не шутка.

В сентябре 2021 года, в дни Восточного экономического форума, во дворике Театра молодежи «по звонку» отменили читку пьесы Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» режиссера Лидии Василенко.

Но самый большой скандал разразился в январе 2021 года, когда министр Бронникова потребовала (уже после премьеры) отменить вечерний спектакль в театре кукол по сказке Василия Шукшина «До третьих петухов». И да, отменили.

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

Приморье

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