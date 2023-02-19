 

Мнение: Путин и оптимизм

19.02.2023, 19:30, Разное
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21 февраля президент России Владимир Путин огласит ежегодное послание то ли за 2022 год (как положено по Конституции), то ли точно такое же послание, но уже за 2023 год.

В эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков наговорил оптимизма в уши будущих слушателей послания.

Дословно: «Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше» (цитата –  отсюда).

По словам Пескова, Путин уделит много времени теме специальной военной операции. Потому что «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО» и специальная военная операция влияет на континент.

В общем, Дмитрий Песков – настроен оптимистично. Скорей всего и Владимир Путин тоже будет очень оптимистичен. И этот оптимизм, думаю, передастся депутатам и губернаторам, мэрам и прочим чиновникам. Которые тщательно законспектируют слова президента и понесут этот матерый оптимизм в народные массы.

Какие еще могут быть вариант? По-моему, другие варианты не просматриваются….

На снимках: предыдущее послание президента России, 21 апреля 2021 года, фотографии отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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