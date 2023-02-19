Мнение: Поворот России на 360 градусов, Сеймур Херш об Украине и китайская тренировка экономики

1. «Умные нам не надобны. Надобны верные». Немцы рвут на голове волосы из-за стыда. Многие из них только сейчас осознали, насколько низок образовательный уровень гауляйтеров, которых США поставили ими управлять (ссылка):



Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, Бербок сравнила Россию и Германию. По ее словам, Берлин повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву. «Поэтому я и говорю — можно измениться на 360 градусов, стоит только захотеть», — добавила она. В то же время глава МИД ФРГ заявила, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

«Президент Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу». – Анналена Бербок, глава МИД Германии.

А помните, как она же сказала, что в 19-м веке воевали танками? Тогда некоторые начали защищать её, уверяя, что дама просто оговорилась. Однако теперь-то уже вполне ясно, что проблема не в оговорках, а в уровне образования.

Читатели выдвинули версию, что фрау министерка отправила России скрытое послание от угнетённой американцами Германии, чтобы мы продолжали гнуть свою линию, вплоть до итогового освобождения немцев из-под ига США. Лично я полагаю, что никакого послания не было, была очередная манифестация невежества. Как показывает исторический опыт, предатели такого рода на честные поступки неспособны. Ожидать от условного Шольца, что он выйдет к репортёрам и скажет, что США уничтожают Германию, что надо начинать освободительный мятеж ради будущего немецкого народа, было бы крайне наивно. Ожидать того же от ограниченной госпожи Бербок было бы не только наивно, но и странно. Полагаю, она вообще не осознаёт, что делает что-то не так.

2. Мнение Сеймура Херша, автора разоблачений по «Северным потокам», касательно конфликта на Украине (ссылка):



Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш оценил мнение США, что Украина может выиграть в конфликте с Россией. Его слова приводит портал consortiumnews.com.

Херш назвал самоубийственным мнение США о победе Украины над Россией. По его словам, в Киеве было очень много коррупции. Он заявил, что США «нужно было продавливать мир».

«Нам надо было прийти к договоренности. Глупо было не заверить российское правительство сразу же, что мы не заинтересованы в принятии Украины в НАТО. НАТО в любом случае не хотела видеть Украину в своем составе из-за коррупции. Было совершено так много ошибок», — отметил он.

По мнению журналиста, американский президент Джо Байден призвал страны НАТО попробовать «выиграть войну [против России] с этим полностью коррумпированным правительством [Украины]».

3. Герман Клименко пишет (ссылка):

Года три назад в какой-то передаче по телеку показали китайцев, которые с детства (один заявил, что с 10 лет) тренируют яйца. Бьют по ним. И демонстрируют ведущему достижения: бьют кирпичом, раскачивают бревно на цепях и торцом с разгону. И ничего – выдерживают.

Почему-то возникли ассоциации с российской экономикой, бизнесом. Думали, что санкции сходу отобьют ему яйца. Год прошёл, а ничего, выстояли. На Западе не учли годы тренировок.