Москва с начала года выслала обратно в Россию свыше 200 человек за фиктивные браки

С начала года уже 217 россиян, пытавшихся стать москвичами с помощью фиктивного брака, были высланы обратно в РФ. Большинству из них запретили въезд в Москву на срок от 5 до 99 лет.

Чаще всего нелегальные мигранты прибывают в столицу из граничащих с ней регионов – Ярославля, Калуги, Рязани и Тулы. После внедрения эффективной системы слежения с технологией распознавания лиц, позволившей за несколько лет депортировать из Москвы более 500 тысяч человек без прописки, нелегалы стали искать новые варианты, в том числе заключать фиктивные браки.

Стремление получить московскую прописку заставляет людей идти даже на противоестественные союзы. К примеру, некоторые заключают ЛГБТ-браки, запрещённые у них на Родине (в России), и рассчитывают, что их не будут проверять. Тем не менее, столичные инспекторы посещают все семьи, которые кажутся подозрительными, и благодаря этому выявили более двух сотен фальшивых браков.

Сейчас власти готовят комплекс мер по снижению числа злоупотреблений – к примеру, московскую прописку можно будет получить лишь после двух лет в браке с местным жителем, а до этого будет выдаваться временный вид на жительство в Москве. Россиян, брачующихся с москвичами и москвичками, также могут начать проверять на детекторах лжи прямо перед церемонией.

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