Личное: “Присылала подарки, красивые, вкусные”

После вчерашнего письма и сегодняшнего, рассмотрим письмо, где отношения молодого парня и немолодой женщины превратились в брак.

Посмотрим глазами мужчины и попробуем увидеть, что получилось, а что нет.

А дальше поищем успешную историю такого брака и разберем, почему она успешна.

vovashumel

Эволюция, здравствуйте.

Мы познакомились с Русей на форуме города, в котором живу. Она что-то написала, я написал: “Fanny, ты забавна”. Её там зарегил (чтобы сделать ей приятное, напомнить о городе, в котором когда-то жила. Потом очень сильно жалел) мужчина, про которого говорила, что был в неё влюблён, но не хотела выходить за него. Мне это очень льстило, потому что по её словам он был богаче меня на порядки и красивее в разы (был моделью). Я тогда был девственником, сексуально озабочен (около 20 лет), и вцепился в неё, хоть и не влюбился. Безумно хотел секса. Мы переписывались иногда круглые ночи. Она тогда жила в Москве в квартире мужа, с которым по факту не жила. И это тоже мне очень льстило, он тоже был значительно круче меня (по её словам, оба в банковской сфере, Руся говорила, портфельные инвесторы).

(Вот здесь про девственников. Если девственники и мечтают о сексе, то не о сексе с “милфой”, а о сексе с кем-нибудь. Женщина в возрасте кажется или является более доступным вариантом, только и всего)

Когда она написала, что любит меня, был ошарашен. И вместе с тем какое-то странное, сюрреалистическое “Ну вот и добился своего. Что дальше?”

Она присылала подарки, красивые, вкусные. А я из чувства долга. Хотел секса, добиться его во что бы то ни стало.

Она сначала показала не своё фото, девушки, которая больше в моём вкусе. Тогда это был подарок небес. Такая волшебная в общении и такая красавица. Она оказалась другой. Тогда не знал, что она на 14 лет старше меня.

(Здесь не такая уж огромная разница в возрасте, но тоже немаленькая. Обратите внимание, “волшебное общение” привлекает автора. По сравнению с резковатыми ровесницами женщины постарше бывают более внимательны, предупредительны, более мотивированы, и очень легко становятся лошадьми в короне, не замечая этого. Как это происходит?)

Она приехала накануне моего др в 8 году. Снял двушку за её деньги, тогда был совсем беден. Она привезла гору подарков, и была немного ошарашена, что у меня не было для неё ничего. Сразу потянул её в постель, она немного смущалась, я ничего не умел, всё закончилось так быстро, “и это всё?”

Мы были как кролики, не предохранялись. Она говорила, что не может забеременеть, какие-то проблемы. Через какое-то время она уехала. Вернулась. Осенью собралась уезжать, но оказалось, что беременна..

Следующим летом родилась старшая.

Тогда не любил её. Делал вид, но меня не влекло к ней, как к единственной. У меня была любовь до неё, к девушке из Питера, приезжавшей каждое лето к родственникам в мой родной город. Наши мамы были подругами. Мы единственный раз поцеловались. Потом она говорила, что час не могла уснуть, вспоминая, как я прижимался к ней.

Но она социально выше меня, и, видимо, просто держала во френдзоне. Мы общались до приезда Руси. Вот в неё я был влюблён и хотел провести с ней жизнь. Она не хотела.

(В предыдущем письме автор представляла хоровод ровесниц вокруг своего мужчины. В реальности у таких мужчин чаще всего проблемы в отношениях с ровесницами, и не потому, что им ровесницы не нравятся)

Быт, рутина, съёмные квартиры.

В 13-ом она снова забеременела, боялась и не хотела рожать. Уговорил. Сейчас обожает обеих, они её тоже.

В 15 устроился в компанию, в которой по сей день. С тех пор наша жизнь постепенно стала налаживаться. В позапрошлом году выкупил большую часть родительского дома, в этом купил машину. В прошлом году прибыль нашей компании выросла более чем в 2 раза по сравнению с 21. Сейчас подняли зп, фактически ща начальник отдела прогеров.

Деятельность специфична в том, что не могу на 100% протестировать продукцию до точки невозврата. В большинстве случаев всё ок, но иногда компания из-за моих косяков несла убытки в тысячи (возможно и десятки) $. Ни разу не оштрафовали ни на цент. Страх, что косяк пролезет в продукцию — ночнейший кошмар.

Из-за нехватки денег в прошлые годы брал сторонние проекты (промышленная автоматика). Из-за того, что прогер хреновый, они стопорились. И иногда входил в ступор, из которого не знал, как выходить. С какого-то момента стал накручивать себя, придумывать худшие варианты развития событий. Когда заходил в тупик, всерьёз думал о суициде.

Прошлой осенью было особо туго. В начале пусконаладочных очередного объекта, ещё до его запуска так накрутил себя, что почти не спал 2 ночи подряд. При этом как-то работал, но как зомби. Но что интересно, объект начал запускаться вполне себе нормально.. Утром в чт Руся сказала “ты сдохнешь”. Это стало триггером, пошёл к психотерапевту, описал проблемы. Что часто не могу уснуть, кручу проблемы с работой, думаю уже о выпиливании. Он назначил рекситин и кетилепт. В тот вечер не смог купить, и ночью спал мало, но в пт после приёма седативного спал так хорошо, как не спал уже очень давно. Это было в конце ноября.

В итоге тот объект быстро запустили, на работе тоже не вылезло в реальности проблем, которые придумывал в голове. На этот год предложили столько новых объектов (работодатель сказал, из-за санкций олигархи вкладывают деньги в промышленность России, поэтому у них заказов на годы вперёд), что если всё будет хорошо, к концу года смогу купить двушку в областном центре Беларуси. Плюс ещё один бывший клиент попросил сделать устройство дистанционного управления освещением улиц, занимаюсь сейчас. Плюс со старой работы заказ на промобъект поступил.

Машина преобразила, вождение добавило уверенности, сам стал больше нравиться себе. Сейчас 36.

Русе в этом году юбилей. Ненавижу себя, но не хочу её. Она немного располнела, и годы.. Ходим по городу, торговым центрам, заглядываюсь на молодых красивых девушек. Ещё не пришла весна, но любить хочется всё, что движется. Подумываю о том, чтобы купить другой фон и с него переписываться.. Она моя единственная женщина. Мы много ругались, в какой-то момент сказал, что не люблю её. Ей страшно. Последние пару лет она большую часть тёплого сезона проводит на даче, так преобразила наш сад.. Это её страсть и любовь, научилась, узнала. Сейчас учится на права. Мечтаю купить ей на др летом миникупер, накупил кучу подарков ей и девчонкам на 14.

Рвёт. Никогда не было такого диссонанса между надо и хочу. Она очень умная, даже мудрая, но так хочется впиться в нежное тело.. Не знаю, что делать. В какой-то момент она сказала, что ей не надо секса, а я могу себе поискать кого-нибудь. Вряд ли она серьёзно про поискать. Так жаль, что ей невозможно стать моложе. Ира старше Ромы вроде примерно на столько же, как она удерживает его? Не могу же намекать ей про спортзал..

(Автор упоминает пару бывших хищников Иру и Рому. Насколько я в курсе, Ира не удерживает Рому никак, Рома Иру в какой-то мере удерживает. Но там ситуация изначально настолько отличается от ситуации автора, что даже сравнивать странно. Обратите внимание, для автора жена – подруга, мать детей, психолог. Романтической влюбленности никогда не было. Для брака это не так важно, однако автора мучает мысль о неких возможностях, которые он упустил и продолжает упускать из-за отношений с Русей и раннего отцовства. Это проблема из разряда “не нагулялся”. Никаких “нагулялся” не бывает, как невозможно наесться и перестать, напиться алкоголем и бросить, умеренными люди становятся не от того, что переполнились чем-то, а от того, что осознали пользу меры и вред неумеренности. Однако автор считает, что жена помешала ему нагуляться с ровесницами, а сейчас мешает гулять с девушками помоложе. Хотя жена не мешает ему, это он сам боится потерять семью)

Она полностью зависит от меня материально, работаю только я. Фактически моя жизнь состоит из работы, волейбола, сна, всяческих развлечений и выпускания пара. Очень редкий секс. Видимо, рексетин повлиял на то, что я перестал быть скорострелом, Русе нравится.. Но оно чересчур затягивает, мне не хватает возбуждения.. На неё..

И понимаю, что хочется на самом деле, чтобы какая-нибудь прекрасная женщина безумно захотела мне отдаться. А для этого как минимум нужно заняться имиджем, и опять же всё отчасти в моих руках.

Так страшно, что Руся сделает с собой что-то непоправимое. Она иногда говорит об этом.

На работу пришла первая девушка программистом, последний курс универа. Красивая.. Никогда вживую не видел увлекающихся таким. Как она на меня смотрит.. Млею. Но ведь это ничего не значит, она сидит в своих чатах, я только по работе рассказываю.

(Автор мешает в кучу разные проблемы. Такое ощущение, что автор не хочет имиджем заняться, потому что Руся не переживет, если он найдет себе девушку. А на самом деле у него и варианта пока никакого нет, кроме жены)

Не знаю, какой вопрос. Хочется жить полноценной жизнью. Такое впечатление, что “отказавшись” (а кто предлагает?) потеряю кусок ценного. По дороге на работу, когда ходил пешком, часто встречался в одно и то же время с красивой девушкой, у неё такой красивый имидж..

Я зануда и эгоист, и не понимаю, как стать таким, в которых девушки (ведь это такая жизнь!) влюбляются. Наверное, не хватает любви именно к себе.

(По сути автор спрашивает, как ему найти девушку, но избежать чувства вины перед женой и страха. Скорее всего самым красивым девушкам, которые ему нравятся, он не нужен. Но помоложе и постройней, чем жена, он найти себе в состоянии. Однако риск потери семьи обязательно будет. Нет рецепта как изменять и ничем не рисковать. Изменяя, надо принимать на себя риски)

Люблю семью и в первую очередь забочусь о них. Дети говорят, что любят меня. Хочу о них заботиться. Сейчас так вкусно жить, пью жизнь взахлёб, захлёбываюсь жизнью.. Но как хочется, чтобы нежная прекрасная девушка захотела отдаться мне..

(Автор избавился с помощью препаратов от тревожных состояний, снизил депрессию, поэтому чувствует жажду к приключениям, которую раньше подавляла тревожность и апатия. Ему самому, а не нам выбирать: жена или новая подружка. А нам с вами интересно, благодаря чему у Руси с автором получился-таки брак и дети, худо-бедно, неустойчиво, однако получилось. Благодаря чему? И почему может разрушиться?)

Руся моя ведьма. Сколько раз было, когда она приходила, вмиг решались проблемы с кодом, которые долго не давались. Она столько дала мне, я не имею права предать её, изменять ей. Не брошу семью, отец ушёл от мамы с тремя детьми. Руся прекрасная хозяйка, изумительно готовит, заботится о детях, у неё превосходный вкус. Но когда смотрю на девушек, или даже думаю о них, штаны распирает.. Как правильно поступить в такой ситуации?

(Не важно как, в любом случае придется страдать. Счастье в жизни бывает, когда ум и сердце человека в ладах. Что автору не хватает для этого?)