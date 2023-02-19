Мнение: Химический Чернобыль в штате Огайо

Что-то действительно необычное и, похоже, жуткое происходит в последние дни в США. В штате Огайо, прямо как будто в каком-то голливудском блокбастере, взорвался некий “химический поезд” с жутко вредными веществами в вагонах. Вещества мало того что ядовитые, так еще и горят так, что их хрен потушишь. Более того – при горении и особенно при тушении выделяются вообще чуть ли не боевые яды, так что пожарные просто отказываются вообще участвовать в этом деле.

Отечественные СМИ и особенно “патриотические блогеры” комментируют происходящее с очевидным злорадством, что, конечно, удручает; по всей видимости, наш обобщенный агитпроп “Раша Тудей” стремится всячески масштаб катастрофы преувеличить, чтобы порадоваться “горю пиндосов”. Но так же несомненно, что в самих США подконтрольные (увы!) правительству США СМИ стараются, наоборот, масштаб преуменьшить или вообще замолчать. Есть подозрение, что если бы сейчас президентом был Трамп – вой во всех ведущих американских (и, следовательно, мировых) масс медиа стоял бы до небес.

Реальность, как уже часто (слишком часто) случалось, перемешивается с киновымыслами. Все мы помним, как весь мир 10 лет подряд потчевали фильмами-катастрофами про всяческие “всемирные пандемии злобных вирусов” – а потом вдруг по уже сложившимся лекалам вдруг разыграли уже эпидемию как бы настоящую; и тут – катастрофа в Огайо идет по сценарию… фильма от Нетфликс про катастрофу в Огайо, который прямо в тех же местах и снимали! Фильм назывался “Белый шум” (блин, надо будет глянуть). Местные жители, которые год назад снимались там в массовке, изображая ужас и эвакуацию, сегодня делают то же самое, но уже взаправду. Какой-то гребаный Стивен Кинг…

В Фейсбуке куча версий того, что послужило причиной, но вроде бы ключевая – крайняя изношенность и разбитость тамошних железнодорожных путей. Мы считаем, что высокая степень износа важнейших элементов инфраструктуры может быть только у нас – но, оказывается, нет, это бывает и в США. на кадрах видео – какие-то вовсе изогнутые как черви рельсы, по которым поезда идут на минимальной скорости, как бы крадучись… Смотришь – глазам не веришь; неужели это в Америке?!

Главное – что о проблеме давно знали, но – ничего не делали. Отличное оправдание для нас, думаю, его тут же подхватят по всей Руси великой: ну, если уж и в Америке плюют на ремонты и безопасность, да так, что того гляди все величайшие американские реки отравят (под угрозой вода в Миссисипи) – то уж нам-то сам бог велел!

Как ни крути, но кадры “химических туч” впечатляют, прямо антиутопия какая-то. Надеюсь, что в США все-таки прорвется заговор молчания, и мы узнаем, что ж там на самом деле произошло.

Предвижу, впрочем, совместную реакцию отечественных и релоцировавшихся “западников”: безусловно, они станут всячески отрицать и преуменьшать тяжесть и последствия от “небольшой аварии”, а всех, кто об этом пишет, обвинять в… путинской пропаганде. Причем сами эти ребята будут считать, что таким образом они “проявляют лояльность западным ценностям”. Западные ценности, друзья – это другое: это свобода слова невзирая на лица и “вор должен сидеть в тюрьме”. А замалчивать, забалтывать, прятать концы в воду и наводить тень на плетень – это не западные, это социалистические ценности. Не путайте, пожалуйста.

P.S. Посмотрел в Вики про “Белый шум”: «Белый шум» (англ. White Noise) — комедийная драма режиссёра Ноа Баумбаха по одноимённому сатирическому роману Дона Делилло 1985 года. Сюжет: небольшой американский городок, Джек Глэдни, профессор, изучающий Адольфа Гитлера в вымышленном «Колледже на холме», женат на Бабетте и воспитывает четверых детей-подростков, разрывается на части в результате «воздушного токсического события» — катастрофической железнодорожной аварии, которая обрушивает химические отходы на его город”.

Гмм, мда… Действительно похоже на тонкий английский юмор.