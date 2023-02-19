 

Интрига праздника – Личное мнение

19.02.2023, 18:45, Разное
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Пока все ждали какого-то важного объявления от Самойловой, Оксанка закатила праздник по случаю дня рождения сына.


Мама на празднике. Фото: Соцсети

Что примечательно — Джигана никто не заметил. Неужели его не позвали?

Все праздники Самойловых удивительно похожи — дорого-бохато и… И неинтересно давно! Всё, как у всех — показное веселье, всё для подписчиков. А людям это давно приелось.

Ну сколько можно смотреть на то, как празднуют и отдыхают? Скучно ведь.

Отсутствие Джигана на дне рождения — это что-то новенькое. Я бы даже назвала это главной интригой праздника. Наконец-то у Самойловых хоть какая-то движуха. Где отец? Не видим, покажите его нам срочно!

При этом, зачем нам тот Джиган, что мы там не видели, какая нам разница? Но если его нет, то всем интересно, почему его нет.

Самойлова, конечно, это всё понимает. И в меру сил старается всех развлечь.

Но вот беда — эта «интрига» тоже неинтересна. Все ведь понимают, что, куда и зачем.

Ну а тем, кто не понимает и спрашивает — разведутся, что ли? Нет, конечно, просто очередная серия одного и того же.

Источник: Лена Миро


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