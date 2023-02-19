Лиз Трасс роет окопы второй холодной войны — с Китаем

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс довольно резко высказалась в отношении Китая. И автор статьи в The Guardian гадает, то ли она всерьёз пытается такими методами изменить поведение Пекина, то ли она хочет привлечь на свою сторону ультраправую аудиторию по обе стороны Атлантики.



AP

В западных странах идёт серьёзная и вдумчивая дискуссия о безопасности и экономических отношениях с Китаем. Но, судя по высказываниям бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, произнесённым в Токио, она в ней не участвует, пишет журналист Саймон Тисдалл в своей статье для The Guardian.

Трасс «не хватает новых идей», пишет автор статьи. И она заняла жёсткую позицию, которая, по-видимому, в основном предназначена для облегчения её политического возвращения за счёт Риши Сунака. По её словам, «тоталитарный» Китай представляет собой глобальную угрозу «свободному миру». Великобритания должна помочь сплотить страны региона против Пекина, создав «Тихоокеанский оборонный альянс» и «экономическое НАТО».

Трасс также призывает лидеров стран «Большой семёрки», которые в мае встретятся в Хиросиме, подготовиться к введению жёстких санкций против Китая, если он усилит военные действия против Тайваня. Тайвань, по её мнению, должен быть принят в международные организации, пусть это и будет «красной тряпкой» для Пекина. Ранее она и вовсе предлагала Великобритании поставлять оружие напрямую в Тайбэй.

Автор статьи признаёт, что Трасс права в том, что отношения с Китаем находятся в критической точке. Но её предложения могут усилить напряжённость между Востоком и Западом, углубить раскол и подпитать союз РФ и Китая, при этом практически никак не укрепляя международную безопасность.

Её речь в Токио поднимает два вопроса, отмечает автор статьи. Он гадает: это Трасс так пытается воздействовать на агрессивную позицию президента Китая Си Цзиньпина или она хочет привлечь ультраправую аудиторию в Великобритании и США? Её позиция резко контрастирует с позицией премьер-министра Риши Сунака, который, как и Джо Байден, отказался считать Китай угрозой.

Во-вторых, автор статьи отмечает, что если Трасс действительно верит, «что Великобритания по-прежнему является мировой державой, обладающей политической волей, финансовыми средствами и военной огневой мощью для эффективного вмешательства в опасные геополитические кризисы за тысячи миль от её берегов», то «она оторвана от реальности». Великобритания после брексита осталась в одиночестве и в вакууме, её способность влиять на мировые события быстро уменьшается. И её главной заботой должна быть защита и безопасность Европы, частью которой она является.

«Пустые угрозы не делают хорошей внешней политики». Автор статьи напоминает, как в своей прошлогодней речи Лиз Трасс настаивала на том, чтобы вернуть российские войска в границы, существовавшие до 2014 года, то есть вывести их из Крыма и всего Донбасса. «Мы будем идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины», — говорила она. И автор статьи задаётся вопросом, кого она имела в виду, говоря «мы»: «Она имела в виду, что британские войска должны начать наземную войну против России?»

То же самое произошло и в Токио. Автор статьи признаёт, что многое в действиях Китая шокирует и тревожит западные страны. «Но также должно быть ясно, что Си, несмотря на свои внутренние проблемы, не остановит бывшая колониальная держава с кровью на руках, которая не может бросить серьёзного кинетического или экономического вызова». Наоборот, опасность в том, что Китай может удвоить ставки, нацелившись на Тайвань.

Лиз Трасс, в свою очередь, может рассчитывать на некоторую поддержку со стороны администрации Байдена. Но страны региона хоть и готовятся к худшему в отношениях с Китаем, пока же стараются управлять ими, а не взрывать их.

Автор статьи отмечает, что борьба с Китаем не похожа на борьбу с Россией. «Империя Владимира Путина построена из соломы. В конце концов она взорвётся, как это случилось с Советским Союзом. Но Китай слишком велик, чтобы ему можно было бы помешать». Взаимозависимость с ним слишком глубока, а общие проблемы, связанные, например, с климатом и распространением ядерного оружия, слишком насущны, чтобы Запад мог сдерживать подъём Китая.

У западных демократий нет другого разумного выбора, кроме как продолжать отстаивать свои взгляды и ценности, одновременно укрепляя союзы, поддерживая линии коммуникации и ожидая, пока Пекин изменит своё поведение. «Трасс со своими сиренами роет окопы второй холодной войны. Это война, в которой Британия и Запад не могут победить — и не должны воевать», — резюмирует Саймон Тисдалл в своей статье для The Guardian.