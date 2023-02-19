 

Петербург оказался в лидерах по показателям безработицы, несмотря на позитивные заявления Смольного

19.02.2023, 18:30, Разное
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Петербург выбился в лидеры по безработице. Наибольший прирост был отмечен в первый месяц весны 2022 года. При этом в Смольном выдвинули свою статистику. 

Северная столица оказалась на лидирующих позициях вместе с Ленинградской и Кемеровской областями, Республикой Алтай и Хакасией. В этих регионах РФ был зафиксирован наибольший прирост в период с марта 2022 года. В 68 субъектах наблюдается снижение безработицы, согласно данным Минтруда. 

В Смольном в конце года приводили более позитивные данные. Администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым сообщила о сокращении числа соискателей до 16051 человека по данным на ноябрь 2022 года. 

При этом половина отраслей в Северной столице испытывает дефицит кадров. Согласно информации на сервисе по поиску работы Head Hunter, не хватает специалистов в следующих сферах: «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование».


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