Петербург оказался в лидерах по показателям безработицы, несмотря на позитивные заявления Смольного

Петербург выбился в лидеры по безработице. Наибольший прирост был отмечен в первый месяц весны 2022 года. При этом в Смольном выдвинули свою статистику.

Северная столица оказалась на лидирующих позициях вместе с Ленинградской и Кемеровской областями, Республикой Алтай и Хакасией. В этих регионах РФ был зафиксирован наибольший прирост в период с марта 2022 года. В 68 субъектах наблюдается снижение безработицы, согласно данным Минтруда.

В Смольном в конце года приводили более позитивные данные. Администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым сообщила о сокращении числа соискателей до 16051 человека по данным на ноябрь 2022 года.

При этом половина отраслей в Северной столице испытывает дефицит кадров. Согласно информации на сервисе по поиску работы Head Hunter, не хватает специалистов в следующих сферах: «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование».