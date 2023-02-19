“Очередная победа”: хорошие новости о здоровье Костомарова

В какую новость о здоровье Романа Костомарова не зайдешь – везде поджидают одни лишь страшные подробности операций, да тревожные новости. А добавить к этому комментарии перепуганных до обморока близких фигуриста – хочется за сердце схватиться.

К счастью, в общем потоке негатива обнаружились, наконец, хорошие новости о здоровье Романа Костомарова. Клинический психолог Юлия Владис рассказала порталу “А теперь внимание” о том, каким она видит будущее прооперированного Романа Костомарова, пережившего несколько ампутаций.

Уверена специалист в том, что Роман, являющийся неоднократным победителем многих соревнований, проявит силу, упорство и продолжит кататься, пусть и на протезах.

“Это будет его очередная победа над обстоятельствами: он докажет прежде всего себе, что смог и не сломался”, – поделилась своим мнением Владис.

Более того, уверена женщина в том, что Роман и с инвалидностью сможет добиться побед и медалей. Но для этого нужно, перво-наперво, взглянуть на сложившуюся ситуацию и постараться увидеть в ней новый шанс, новую возможность. А затем Роману Костомарову можно и о Паралимпийских играх начать размышлять, считает Юлия Владис.