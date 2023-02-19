Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем

В Сети появилось забавное видео, снятое в Хабаровском крае России. На кадрах – дикий соболь, который то и дело наведывается в гости к мужчине, который, судя по всему, находится на своем рабочем месте. Сначала мы видим, как животное роется в мусорном баке, а затем – как пытается зайти в теплое помещение, чтобы поесть и погреться.

Мужчина, который и снял видео, относится к зверю уважительно. Не прогоняет соболя, а, напротив, дает ему возможность вести себя бесстрашно. Зверь, конечно же, осторожничает, но все-таки решается выхватить лакомство из руки доброго человека. Это, пожалуй, самое милое на сегодня.