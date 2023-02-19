Global Times: После Украины НАТО якобы начнет войну в Тайване

После Украины НАТО намерена начать новый вооруженный конфликт в Тайване, на что намекнул генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили СМИ.

Global Times пишет, что прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. «НАТО во главе с США все вовлечена в кризис, который сама же и начала. Тем не менее, альянс уже задумал один, на Тайване», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Издание посчитало, что НАТО, будучи изжившим себя объединением времен холодной войны, не может существовать без военных конфликтов. Поэтому альянс усиливает тревожные настроения в Азии, готовясь к очередному столкновению, отмечается в статье.

Вашингтон надеется, что НАТО сможет расширить свое присутствие по всему миру, а не просто останется трансатлантической военной организацией. Исходя из этого, США должны продолжать нагнетать внешние угрозы, объединять страны-участницы, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше средств на военный бюджет, рассказал Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, цель США – контролировать Европу, а также превратить НАТО в глобальный военный альянс. «Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для вовлечения организации в дела Азиатско-Тихоокеанского региона» – добавил эксперт.

Как утверждает издание, интересы США не совпадают со стремлениями всех стран-членов НАТО, поскольку некоторые из них придерживаются другого мнения насчет украинского конфликта и Китая или больше не имеют железного доверия к Вашингтону после недавних новостей о диверсиях на «Северных потоках».

«Судя по тому, как развивается конфликт между Россией и Украиной, возможности НАТО не соответствуют желаемому, и альянс только окажется в проигрыше, если будет расширять свое влияние в Азии», – говорится в материале.

Ранее Politico сообщило,что генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Пекин планирует захватить Тайвань, поэтому военный альянс «должен противостоять вызовам Китая». По его словам, «то, что сегодня происходит в Европе, может произойти завтра в Азии». Он добавил, что Пекин внимательно следит за ценой, которую платит Россия, или наградой, которую она получит за свою победу».

В понедельник власти Тайваня заявили, что аэростаты, разработанные для китайских военных, регулярно нарушают воздушные границы Тайваня, некоторые из воздушных шаров используются ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а другие – Ракетными войсками НОАК.

В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.

—