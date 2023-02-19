Минобороны РФ в очередной раз предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами

Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения РФ в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным МО, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.

В МО подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке.

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