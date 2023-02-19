Почти все плохое о них – не подкрепленные наукой ярлыки: зачем нужны в косметике парабены и в чем их практическая польза

От увлажняющих средств и мыла до косметических средств и дезодорантов – большинство людей регулярно используют те или иные средства по уходу за кожей. Тем не менее, в последние годы все больше покупателей ищут на этикетке слова «без парабенов». Почему так? Дело в том, что с этим ингредиентом связано множество негативных мифов, подпортивших его «репутацию». Но большинство из них — просто ярлыки, никак не подкрепленные научно.

Зачем нужны парабены в средствах по уходу за кожей?

Парабены добавляются в средства по уходу с 1920 годов в качестве консервантов для продления срока годности за счет защиты от микроорганизмов. Последнее, что вам нужно в любимом тонированном увлажняющем креме, — это вредные бактерии, дрожжи или плесень. Поэтому парабены и были созданы, чтобы избежать их нежелательного роста.

Эти искусственные химические вещества обеспечивают безопасность косметики и предметов личной гигиены. Но встречаются они не только в средствах по уходу за кожей. Их также можно найти в продуктах питания, напитках, фармацевтических препаратах, средствах по уходу за волосами и многих других повседневных товарах, которые мы используем каждый день.

Как узнать, содержит ли ваша косметика парабены

Итак, как узнать, содержат ли ваши средства по уходу за кожей парабены? Вы можете подумать, что достаточно увидеть этикетку «без парабенов» на передней части бутылки. Отчасти да, но всегда лучше провести дополнительное исследование перед покупкой. Важно отметить, что по закону производители должны перечислять все свои ингредиенты на упаковке. Но их обозначения нам часто непонятны.

Чтобы получить более подробную информацию, вы можете найти шесть распространенных парабенов, перечисленных на обратной стороне вашего продукта по уходу за кожей: метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, изопропилпарабен, бутилпарабен и изобутилпарабен. Если вы сомневаетесь, найдите слово «парабен» в конце химического названия, указанного на продукте. Не удивляйтесь, если вы найдете продукты, которые содержат несколько парабенов, перечисленных вместе в разделе ингредиентов.

Список основных парабенов

Иногда на упаковке парабены могут обозначаться просто буквами и цифрами, и их труднее распознать.

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Вот самые распространенные:

Метилпарабен (Е218). Растворяется в воде быстрее других эфиров, но антибактериальных свойств в нем меньше. Встречается в шампунях и кондиционерах. Этилпарабен (Е214). В продуктах меняет их вкус, встречается в выпечке, сырной и колбасной оболочке. Бывает также в консервированных фруктах, соусах, икре. Пропилпарабен (Е216). Используется в духах и гелях для душа, а также в кондитерских изделиях и паштетах. Бутилпарабен. Маскирует естественные запахи продукции. Натриевые соли (Е217) помогают веществам лучше растворяться в воде.

Иногда производители, чтобы не отпугнуть покупателя, заменяют слово «парабен» на «добавки». Получается не так очевидно, но смысл от этого не меняется.

Например, на пачке может быть указано:

добавки с Е214 по Е219; пропагин; метагин; гидроксибензойные кислоты; оксибензоат.

Все это те же самые парабены, но под другим названием. Зная об этом, вы сможете делать более осознанный выбор. Но так ли стоит избегать парабенов? Что в них плохого? В этом стоит разобраться подробнее.

Влияние парабенов на здоровье

Ученые не предоставили пока каких-либо конкретных доказательств того, безопасны или небезопасны парабены. В настоящее время в России нет законов, запрещающих использование их в косметике или предметах личной гигиены. Тем не менее, некоторые бренды взяли на себя обязательство полностью отказаться от парабенов в своей продукции.

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В исследовании 2021 года, опубликованном в Applied Sciences, обсуждается тот факт, что парабены могут действовать как химические вещества, разрушающие эндокринную систему. Выводы конкретно касаются возможной связи между парабенами и повышенным риском развития опухолей молочной железы, а также «проблем, связанных с репродуктивной системой из-за эндокринного разрушительного действия». Тем не менее, авторы признают необходимость дальнейших исследований.

Парабены запрещены в некоторых странах

Из-за их возможного нарушения эндокринной системы в 2014 году Европейская комиссия полностью запретила пять парабенов: изопропилпарабен, изобутилпарабен, фенилпарабен, бензилпарабен и пентилпарабен. ЕС также ввел дополнительные ограничения на допустимое количество бутилпарабена и пропилпарабена в продуктах.

В 2011 году Дания запретила парабены в косметических продуктах, предназначенных для детей, особенно младше трех лет. Кроме того, в 10 странах Юго-Восточной Азии парабены запрещены для использования в предметах личной гигиены. Япония также не разрешается компаниям использовать пропил- и бутилпарабен в своей продукции.

Альтернативы парабенам

Большинство продуктов содержат консерванты, которые продлевают срок хранения и предотвращают появление нежелательных бактерий. Это не означает, что у вас нет выбора, когда речь идет о продуктах без парабенов, тем более что бренды становятся все более изобретательными в создании более чистых составов. Появляется множество средств для ухода за кожей, предлагающих формулы без парабенов.

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Чтобы гарантировать, что продукты не содержат неприятных микробов, компании ищут более безопасные альтернативные консерванты. Также потребители должны сами беспокоиться о своей безопасности, проверяя срок годности товаров. У полностью натуральных и органических продуктов срок годности может быть короче, чем у обычных.

Научные споры о парабенах

В то время как исследования воздействия парабенов в средствах по уходу за кожей продолжаются, у широкой публики остается мало однозначных ответов.

Из-за того, что было так много споров о парабенах, все больше компаний по уходу за кожей предпочитают не использовать их, чтобы вообще избежать разногласий. Но давайте изучим все выводы, которые представили ученые из разных стран. Национальный институт здоровья (NIH) 40 лет тестировал влияние на организм парабенов. Никаких раздражений зафиксировано не было.

Группа ученых CIR (Cosmetic Ingredient Review) отметила, что парабены менее склонны, по сравнению с остальными консервантами, вызывать аллергию. Не нашел подтверждения вреда парабенов и SCCP (научный комитет по потребительским товарам Европейской комиссии). Не было отмечено никакой связи между парабеносодержащими продуктами и риском развития новообразований у людей.

Естественный эстроген гораздо опаснее

Исследования FDA (управление по санитарному надзору США) показывают, что активность добавленных парабенов значительно ниже, чем естественный эстроген, вырабатывающийся организмом человека. Вердикт таков: парабены не приносят вреда в составе косметических средств в маленьких дозах.

CDC (американская организация по контролю и профилактике заболеваний) представила данные о том, что парабены в 100 000 раз слабее природного гормона. К такому же выводу пришли и специалисты COLPA (Европейской косметической ассоциации). По их данным, эти вещества никакого ущерба организму не наносят, так как не способны в нем накапливаться.

Если вы все еще сомневаетесь, знайте, что концентрация парабенов в средствах для красоты крайне мала — от 0,01 до 0,3%. Даже если они будут в вашей продукции, вы вряд ли это хоть как-то ощутите. А приняв решение полностью отказаться от них, помните, что парабены предотвращают рост опасных микробов в средствах по уходу за кожей и других продуктах. Если вы готовы рисковать — это ваш личный выбор.