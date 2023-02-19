Дмитрий Медведев удалил со своего Telegram-канала признание в том, что он и Николай II – это один человек

Замглавы Совбеза

Дмитрий Медведев опубликовал своём Telegram-канале сообщение «Пришло время признать очевидное.

Николай II, милостью Божией

государь Всея Руси – это я». Сообщение было опубликовано в полночь, однако уже

к 4 часам утра удалено с канала.

В пресс-службе

Медведева не смогли прокомментировать данный инцидент, объяснив, что Дмитрий

Анатольевич лично ведёт этот канал, и у его пресс-секретаря нет возможности его

модерировать. Однако один из сотрудников на условиях анонимности рассказал, что

в ночь публикации странного сообщения Дмитрий Анатольевич посещал патриаршие

подворье в Калуге, где в компании двух митрополитов РПЦ причащался кагором из

личных запасов патриарха. Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала

сообщение Медведева фейком.

«Я уверена, что

Дмитрий Анатольевич написал на своём канале неправду, а потом покаялся и удалил

пост. Я лично видела его несколько раз, и могу сказать, что у него нет ничего

общего с нашим святым императором Николаем. Он не мироточит, у него нет нимба,

он не исцеляет слепых одним прикосновением. Думаю, господину Медведеву сейчас

стыдно за то, что он написал», – считает Поклонская.

Представители

Императорского дома Романовых данную ситуацию пока не комментируют.

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