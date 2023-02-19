Дмитрий Медведев удалил со своего Telegram-канала признание в том, что он и Николай II – это один человек
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Замглавы Совбеза
Дмитрий Медведев опубликовал своём Telegram-канале сообщение «Пришло время признать очевидное.
Николай II, милостью Божией
государь Всея Руси – это я». Сообщение было опубликовано в полночь, однако уже
к 4 часам утра удалено с канала.
В пресс-службе
Медведева не смогли прокомментировать данный инцидент, объяснив, что Дмитрий
Анатольевич лично ведёт этот канал, и у его пресс-секретаря нет возможности его
модерировать. Однако один из сотрудников на условиях анонимности рассказал, что
в ночь публикации странного сообщения Дмитрий Анатольевич посещал патриаршие
подворье в Калуге, где в компании двух митрополитов РПЦ причащался кагором из
личных запасов патриарха. Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала
сообщение Медведева фейком.
«Я уверена, что
Дмитрий Анатольевич написал на своём канале неправду, а потом покаялся и удалил
пост. Я лично видела его несколько раз, и могу сказать, что у него нет ничего
общего с нашим святым императором Николаем. Он не мироточит, у него нет нимба,
он не исцеляет слепых одним прикосновением. Думаю, господину Медведеву сейчас
стыдно за то, что он написал», – считает Поклонская.
Представители
Императорского дома Романовых данную ситуацию пока не комментируют.
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