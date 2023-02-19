Apple получает от Google деньги за поисковую систему в браузерах iOS

Google и Apple поделят между собой доходы, которые компания получает от пользователей iOS, использующих поисковую систему браузера Google Chrome. Об этом сообщило издание The Register.

Google заплатил миллиарды Samsung, Apple и другим производителям, чтобы их поисковая система использовалась по умолчанию на всех этих устройствах. Стало известно, что Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), начало расследовать возможность того, что поисковая система Googles использовалась по умолчанию в браузере Chrome для iOS. По мнению британского регулятора, прибыль, которую Apple получает от Google, удерживает разработчиков Safari от создания фирменной поисковой системы.

Считается, что в 2021 году Google заплатила Apple 15 миллиардов долларов за использование поисковой системы в браузерах Chrome и Safari. Цифры на 2022 год неизвестны.CMA обеспокоен тем, что соглашение Apple с Google нарушает антимонопольное законодательство. Журналисты обратились за комментариями к регулятору и американским корпорациям.