 

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 40,6 тыс. человек

19.02.2023, 16:30, Новости дня
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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, передает РИА «Новости».

Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких страны мира продолжают доставаться из-под завалов живых людей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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