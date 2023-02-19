Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 40,6 тыс. человек

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, передает РИА «Новости».

Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких страны мира продолжают доставаться из-под завалов живых людей.

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