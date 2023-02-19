 

В Кишиневе начался массовый митинг оппозиции против роста цен

19.02.2023, 16:30, Новости дня
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Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли на новый антиправительственный митинг, колонны движутся по центральным улицам Кишинева к зданию парламента, сообщили СМИ.

Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами, призывают президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана уйти в отставку. Лидеры протестного движения пояснили, что на митинге будут звучать требования возврата денег, которые население республики потратило на оплату коммунальных услуг, передает РИА «Новости».

«Мы хотим добиться возвращения украденных у населения денег. Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны, правительства», – сказала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

Она уточнила о требовании полной оплаты счетов граждан в течение зимних месяцев. «Конечно же, эта власть должна уйти отставку, нужно распустить парламент. Правящий режим партии «Действие и солидарность» (ПДС) доказал свою неспособность решать экономические и социальные проблемы», – добавила Таубер.

Ранее посольство США в Молдавии призвало находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева. В посольстве отметили, что ожидаются пробки на дорогах и присутствие большого количества полиции на улицах из-за протестов.

Напомним, Таубер после заявления президента Молдавии Майи Санду об угрозах дестабилизации ситуации в стране и расширении полномочий спецслужб, обвинила ее в узурпации власти и призвала оппозицию к совместным акциям протеста 19 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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