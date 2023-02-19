 

Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о разработке «Разговоров о важном» для родителей

19.02.2023, 16:30, Новости дня
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Минпросвещения РФ приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей, в настоящее время прорабатывается формат таких бесед, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно – такая системная работа», – сказал он на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования, передает ТАСС

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к школьников во время традиционного урока «Разговоры о важном» и рассказал об особой силе дружбы и неповторимости России.

Напомним, с 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для 1-11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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