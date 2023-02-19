Добавит красок не только лицу, но и жизни: почему не стоит бояться ярких помад и как правильно ими пользоваться

Пожалуй, самыми соблазнительными в макияже являются губы. А если их выделить яркой помадой, образ получается невероятно женственным. Но многих девушек пугает тот факт, как макияж будет выглядеть с яркой помадой. Для того чтобы избавиться от этого страха, следует узнать, что с помощью смелых оттенков губной помады можно сделать кожу невероятно сияющей, а взгляд – живым.

Перед тем как интегрировать яркую помаду в свой образ, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями о том, как правильно пользоваться этой косметикой. Ведь один неудачный опыт – и вы можете навсегда лишить яркие помады удовольствия соприкасаться с вашими прекрасными губками.

Если вы не готовы, но хотите

Некоторые девушки никак не могут привыкнуть к более яркому оттенку помады, если раньше они никогда им не пользовались. Порой себя нужно принять в новом образе, и для этого может потребоваться время.

Для того чтобы воспользоваться той самой помадой, которую вы купили за большие деньги в магазине косметики, но не решались носить, следует начинать с малого. Приобретите помады в более сдержанных оттенках, а затем переходите на более яркие. В конце концов вы сможете дойти до сногсшибательного алого или винного цвета, который так подчеркивает цвет вашей кожи.

Начните с натуральной основы

Если вы планируете нанести на губы темный или насыщенный цвет помады, может возникнуть соблазн использовать еще больше косметики и в остальной части лица. Только в данном случае необходимо поступать с точностью до наоборот. Конечно же, если вы поклонница матового тонального крема, который плотно перекрывает ваш естественный цвет лица, не нужно переключаться на облегченный ВВ-крем или сияющую основу.

Нанесите свои любимые базовые продукты, а затем подготовьте губы к нанесению помады. Для этого необходимо распределить немного тонального крема по контуру губ. Это позволит с максимальной эффективностью использовать карандаш.

Выберите цвет, с которым вы будете чувствовать себя уверенно

Прежде чем приобретать новую помаду яркого оттенка, нужно принять во внимание, что цвет должен вам подходить, а вы должны чувствовать себя с ним на высоте. Вы можете выбрать помаду того цвета, который у вас уже когда-то был. Если вы любите красный лак для ногтей, используйте помаду того же цвета, тогда вы сможете визуально сочетать оттенки в одном образе.

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Но, если вы делаете нюдовый маникюр, а яркой помады у вас никогда раньше не было, ориентируйтесь на оттенок вашей кожи, который может послужить вам подсказкой. Если у вас кожа теплого оттенка и вам идут желтый и белый цвета, выберите для губ оранжево-красный или тепло-коричневый оттенок. Если же вам идут холодные цвета одежды, следует предпочесть темно-фиолетовый или красный оттенок губной помады.

Как не сделать губы тоньше

Если вам нравятся матовые текстуры, есть риск того, что темные оттенки сделают губы тоньше. Наверное, этого не хотелось бы ни одной девушке. Именно поэтому следует выбирать яркие ягодные оттенки или попытаться попробовать кремовые текстуры. Если свои губы от природы тонкие, нужно пользоваться не помадой, а блеском. Полупрозрачные и блестящие текстуры наполняют губы визуально.

Воспользуйтесь контурным карандашом

Те девушки, которые регулярно делают макияж, признаются, что довольно часто пропускают этап нанесения контурного карандаша для губ. Но этот продукт нельзя назвать лишним. С помощью карандаша можно обозначить максимально точный контур и не выйти за края, когда вы будете наносить максимально яркую помаду.

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С помощью карандаша можно создать еще и своего рода барьер, за который не будет стремиться помада на маслянистой основе. Если вы хотите сделать губы более пухлыми, начните со своего контура, а затем наращивайте его, чтобы контролировать интенсивность. Гораздо проще будет добавить косметический продукт, чем убрать его. Что особенно касается ярких оттенков, которые окрашивают кожу.

Еще одним советом, который поможет удержать помаду на губах как можно дольше, является силиконовый праймер для губ. Он не пускает косметику за пределы ее нанесения. С помощью праймера можно предотвратить еще и затекание помады в морщинки и трещинки.

Сочетайте с бровями

Оказывается, губы нужно сочетать не только с цветом одежды и оттенком кожи. Нужно повторить еще и линию бровей. Если брови плавные и имеют закругленную форму, то и губы необходимо обозначить, нанеся карандаш таким образом, чтобы контур был скругленным и мягким. Если же брови геометричные, губы следует оформлять в таком же стиле.

Нанесите помаду

Теперь, когда вы справились с самой сложной частью, пришло время нанести помаду. Независимо от того, выбираете вы жидкую или традиционную формулу, лучше всего начать с центральной части губ, а затем продвигаться дальше. Таким образом вы будете контролировать ситуацию и не выйдете за края карандаша.

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Если вы используете новую помаду, первого прикосновения может оказаться недостаточно, чтобы вы увидели, насколько будет насыщенным цвет. Действуйте максимально аккуратно, постепенно нанося все больше продукта. Не слишком сильно давите на помаду или на кисточку. Если аппликатор слишком велик, воспользуйтесь кисточкой поменьше.

Промокните

Как только вы закончите с нанесением, воспользуйтесь одним из самых старых и доступных способов удаления излишков помады с губ. Возьмите салфетку и положите ее между губами, слегка сдавив их. Это придаст губам больше матовости. Но этот способ подходит лишь для кремовых помад, чего нельзя сказать о жидких матовых продуктах, которые должны застыть на губах.

На этом же этапе вы можете проверить уголки губ, чтобы убедиться, что излишки продукта там не скопились, так как это может выглядеть неэстетично. После того как вы промокнете, убедитесь, что контур остался на месте, помада не мигрировала за его пределы, а зубы остались чистыми.

Обязательно возьмите с собой карандаш и помаду, которыми вы только что пользовались, чтобы поправить макияж губ после еды и напитков. В течение дня вам в любом случае пригодится косметика, ведь вы будете говорить, а значит, часть помады все равно скатается или пропадет с поверхности губ.