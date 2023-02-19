Le Journal du Dimanche – пенсионная реформа обрушила рейтинг Макрона до трёхлетнего минимума

В свете пенсионной реформы лишь 32% французов заявили о поддержке курса президента Эммануэля Макрона, пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на ежемесячный опрос Французского института общественного мнения (IFOP). Как отмечает издание, это самый низкий уровень популярности действующего президента за три года, который вызывает особенное беспокойство из-за снижения доверия среди его собственного электората.



AP

Общественное недовольство пенсионной реформой продолжает подрывать авторитет президента Франции, пишет Le Journal du Dimanche. Согласно очередному опросу Французского института общественного мнения (IFOP), теперь лишь 32% французов довольны действиями Эммануэля Макрона. Таким образом, популярность лидера страны за месяц снизилась ещё на 2 пункта и теперь находится на самом низком уровне с февраля 2020 года, то есть до коронакризиса.

Как объясняет директор IFOP Фредерик Даби, такие данные говорят о «конце долгого периода президентской неприкосновенности». При этом, по его словам, общественные настроения следуют «классической логике Пятой республики, когда глава государства расплачивается за непопулярную реформу». Так, ранее пенсионная реформа уже сказывалась на популярности Жака Ширака в 1995 году и Николя Саркози в 2010 году. В то же время два последних президента, выбранных на второй срок, показывали гораздо более высокий уровень поддержки среди населения: Франсуа Миттеран в феврале 1989 года 48%, а Жак Ширак в феврале 2003 года — 57%.

Французская газета указывает, что рейтинг Эммануэля Макрона примерно соответствует числу голосов (27,84%. — ИноТВ), полученных им в первом туре президентских выборов в апреле прошлого года. Глава государства теперь в основном не пользуется популярностью во всех категориях избирателей — в том числе среди тех, кто больше всего поддерживает пенсионную реформу, что сильнее его беспокоит. Тогда как среди высшего руководство и представителей свободных профессий его рейтинг укрепился на 2 пункта и составляет рекордные для его президентства 40%, среди административных работников он потерял 6 пунктов и 3 — среди рабочих, 78% которых теперь заявляют о недовольстве действиями главы государства.

Ещё больше беспокойства вызывает снижение популярности Макрона на 4 пункта среди своих избирателей, поддержавших его в первом туре (83%). Опрос также указывает, что рейтинг президента среди симпатизирующих республиканцев обрушился сразу на 12 пунктов, притом что он проводит реформу, за которую всегда выступали правые. В целом директор IFOP говорит о «масштабной структурной непопулярности» президента. Что касается недовольных действиями президента, их число за месяц увеличилось на 5 пунктов и теперь составляет 37% — самый высокий показатель со времени выступлений «жёлтых жилетов», отмечает Le Journal du Dimanche.