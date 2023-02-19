 

N-TV – Орбан не считает Россию угрозой для Европы

19.02.2023, 15:45, Разное
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Венгрия должна сохранить свои экономические связи с Россией, считает премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, его правительство не считает реалистичным мнение о том, что РФ представляет угрозу для безопасности Европы. В отношении украинского конфликта Орбан видит только один выход: «оставаться вне войны» — что непросто, потому что Европа «уже находится в состоянии косвенной войны с Россией», пишет немецкий телеканал N-TV.


AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет сохранить экономические связи своей страны с Россией, пишет немецкий телеканал N-TV. «Мы также предлагаем это нашим союзникам», — заявил глава венгерского правительства, придерживающийся правых националистических взглядов, в своём ежегодном обращении к нации в субботу. Венгерское правительство не считает реалистичным мнение о том, что РФ представляет угрозу для безопасности Венгрии или Европы, подчеркнул Орбан.

По его словам, Европа находится на грани «скатывания в войну». Европа «уже находится в состоянии косвенной войны с Россией», отметил Орбан. Он считает, что есть только один выход: «Мы должны оставаться вне войны». Он также добавил: «Для нас как для страны НАТО и ЕС это будет нелегко, потому что все остальные там за войну».

В то же время Орбан признал, что Венгрия находится в изоляции в западных альянсах из-за своей политики в отношении России. В «мирном лагере», по его словам, остались двое: Венгрия и Ватикан. Ответственность за это, с точки зрения Орбана, несёт Германия. Под впечатлением от изменения позиции Германии другие страны также поддались внешнему давлению и перешли в «военный лагерь», во главе которого встал Берлин.

«Вначале немцы не поставляли оружие, только каски», — напомнил премьер-министр Венгрии. Но теперь немецкие танки Leopard в скором времени пойдут «через украинскую территорию на восток, к российской границе», подчеркнул он. «Может быть, даже старые карты всё ещё в деле», — заявил Орбан, намекая на агрессивную войну гитлеровской Германии против тогдашнего Советского Союза.

Венгрия, входящая в ЕС и НАТО, весьма неохотно идёт на санкции ЕС против России, отмечает N-TV. С момента прихода к власти в 2010 году авторитарный Виктор Орбан поддерживает дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Даже после начала российской военной спецоперации на Украине почти ровно год назад отношения между Будапештом и Москвой не сильно охладели. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто продолжал встречаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, подчёркивает немецкий телеканал.

 


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