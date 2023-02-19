 

Минкульт сократит число выдаваемых прокатных удостоверений до одного в год

19.02.2023, 15:33, Разное
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Министерство культуры решило выдавать кинокомпаниям не более одного прокатного удостоверения в год. Такой чести смогут удостоиться только отечественные ленты. Ожидается, что теперь они будут регулярно ставить рекорды по кассовым сборам.

По словам авторов инициативы, это поможет оптимизировать бюджет, поскольку фонду кино не придется «распылять» силы на финансирование сразу нескольких проектов. При этом киноделам придется побороться за субсидии от государства.

«Сейчас все потоки зрителей, которые пошли бы на спайдерменов, бэтменов и прочие разлагающие фильмы, ринулись смотреть отечественное культовое кино. В итоге мы все видим, что сборы «Чебурашки» на фоне ухода западных фильмов приближаются к триллиону рублей. Представьте какие сборы будут, если транслироваться в кинотеатрах будет один, но качественный фильм. Мы увеличим сборы десятикратно», – обещают в ведомстве.

Уже сейчас определилась пятёрка потенциальных лидеров на 2023 год. Среди них «Чебурашка-2», «Дети против волшебников-2», «Ёлки-10», а также биографическая эпопея про Александра Бенкендорфа и драма Никиты Михалкова про российских эмигрантов «Бес совести».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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