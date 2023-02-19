Песков заявил об отсутствии у Запада открытости к мирным инициативам
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Готовности к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговорах с участием РФ и США.
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным, передает РИА «Новости».
«И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у Байдена, естественно, не будет никаких остановок, кроме как в Польше. Поэтому пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет», – добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров РФ и США.
В воскресенье глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о мире в Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.
Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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