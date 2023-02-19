Нетаньяху утверждает, что на прошлой неделе Иран атаковал танкер в Персидском заливе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина выступил с утверждением, что Иран на минувшей неделе атаковал в Персидском заливе нефтяной танкер.

По его словам, на прошлой неделе Иран атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе и нанес удар по международной свободе мореплавания, а в субботу атаковал американскую базу в Сирии, передает ТАСС.

Нетаньяху сообщил также, что Тегеран «продолжает отправлять смертоносное оружие, которое служит для нападения на множество невинных мирных жителей вдалеке от его границ» и «неустанно пытается атаковать Государство Израиль и его граждан, где бы в мире они ни находились».

Ранее в воскресенье агентство SANA сообщило, что военная база США, которая находится рядом с нефтяными месторождениями Конико и Аль-Омар, подверглась ракетному обстрелу.

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