Научный директор РВИО Мягков призвал фиксировать каждое преступление Киева в Донбассе

Военные преступления Украины нужно фиксировать ежедневно, собирая их для суда, который неизбежно произойдет по итогам спецоперации, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на конференции «Освобождение Донбасса. Все для Победы. 1943-2023».

Мягков отметил, что сегодня, когда «неонацисты стреляют по Донбассу по Донецку», по другим городам, эти преступления должны быть документально зафиксированы, передает РИА «Новости».

«Кто-то может сказать: «Да они же каждый день стреляют». Да, но на это и работа следователей! Фиксировать каждый этот варварский акт, чтобы потом, когда возникнет (судебный – прим. ВЗГЛЯД) процесс, а ни у кого не должно быть сомнений, что он будет, чтобы каждое преступление было документально доказано», – сказал Мягков.

Историк напомнил, что судебные процессы над нацистскими преступниками шли в Советском Союзе уже во время Великой Отечественной войны до Нюрнбергского процесса. «Советский «Нюрнберг» шел уже с 1943 года: осуждали нацистских преступников, пособников. В том же самом Краснодоне, Симферополе, Севастополе, Киеве и других городах. Каждое преступление было документально зафиксировано», – подчеркнул он.

Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок: расстреляли группу медиков, имеющих опознавательные знаки медслужбы, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

Член Общественной палаты РФ, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев сообщил газете ВЗГЛЯД, что приговоры по всем преступлениям украинских военных будут приведены в исполнение.

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