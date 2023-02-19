СМИ: Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага

Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска бундестага из-за ситуации на Украине, сообщили французские СМИ.

Издание Journal du Dimanche пишет, что, по словам дипломатического источника, министр иностранных дел Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт в Украине приведет к роспуску бундестага, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Позже Бербок признала, что допустила ошибку, заявив о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет».

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