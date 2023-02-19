 

WSJ: Около 10 тыс. украинцев в США с апреля могут стать нелегалами

19.02.2023, 13:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около 10 тыс. украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщили СМИ.

Как сообщила газета Wall Street Journal, прибывшие в США до 11 апреля 2022 года украинцы подпали под программу предоставления временной защиты TPS, который можно легко обновить, а 21 апреля власти ввели в действие программу Uniting for Ukraine, которая разрешает жить и работать на территории США два года при условии наличия спонсора, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, 10 тыс. украинских мигрантов которые попали в страну в промежуток между двумя программами, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему, неизбежно станут нелегалами, поскольку срок из пребывания в США составлял один год и истекает в апреле.

Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.21 / Дело Шеремета. Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

25.10.20 / Полиция Украины получила восемь сообщений о минировании избирательных участков

01.01.21 / “Я должен сейчас быть со своими дочками, а не в автозаке”. Микитась заявил о фабрикации дела против него

12.07.21 / ЕС может приостановить выдачу виз белорусам

16.11.21 / Китайские ученые добились очередных успехов в термоядерном синтезе

27.12.21 / “Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам”. Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину

01.04.21 / Зеленскому доверяют 46%, Кличко – 33% украинцев – опрос

28.05.21 / Благодатная пора для авторитарных лидеров — и Лукашенко не последний из них

09.12.20 / Спецслужбы США обвинили «российских хакеров» во взломе «антихакерской» компании

01.12.20 / Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика