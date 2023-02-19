WSJ: Около 10 тыс. украинцев в США с апреля могут стать нелегалами
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Около 10 тыс. украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Wall Street Journal, прибывшие в США до 11 апреля 2022 года украинцы подпали под программу предоставления временной защиты TPS, который можно легко обновить, а 21 апреля власти ввели в действие программу Uniting for Ukraine, которая разрешает жить и работать на территории США два года при условии наличия спонсора, передает РИА «Новости».
По сообщению издания, 10 тыс. украинских мигрантов которые попали в страну в промежуток между двумя программами, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему, неизбежно станут нелегалами, поскольку срок из пребывания в США составлял один год и истекает в апреле.
Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.
Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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