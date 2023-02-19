МИД Эстонии намерен обратиться в ЕС с просьбой ввести санкции против «олигархов» из Молдавии

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит Евросоюз ввести санкции в отношении «олигархов», которые связаны с «беспорядками» в Молдавии.

Согласно Bloomberg, которое взяло интервью у Рейнсалу, министр на следующей неделе попросит ЕС «ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии», передает РИА «Новости».

Он не назвал потенциальных подсанкционных лиц, только упомянул «того, кто находится в Израиле».

Ранее Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение в связи с акцией протеста в Кишиневе.

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