Россиянам запретили вступать в брак с гражданами недружественных стран

Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О воспрещении браков между гражданами РФ и отдельными категориями иностранцев».

С 1 марта 2023 года россиянам запрещается вступать в брак с гражданами недружественных государств.

– Это решение обусловлено тем фактом, что в ряде стран по отношению к гражданам России создана враждебная атмосфера и неблагоприятная обстановка. Мы видим, как россияне терпят жестокие лишения и издевательства в ЕС и США исключительно из-за своего гражданства, – рассказал автор законопроекта Леонид Слуцкий.

Для вступления в брак с гражданином недружественной страны россиянам будет необходимо обратиться в МИД для получения специального разрешения. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально специальной комиссией.

– Мы понимаем, что ситуации могут быть разные. В состав этих комиссий войдут представители нашего министерства, психологи и другие специалисты, которые смогут помочь человеку сделать правильный выбор, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

—