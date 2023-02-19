 

Россиянам запретили вступать в брак с гражданами недружественных стран

19.02.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О воспрещении браков между гражданами РФ и отдельными категориями иностранцев».

С 1 марта 2023 года россиянам запрещается вступать в брак с гражданами недружественных государств.

Война в Украине– Это решение обусловлено тем фактом, что в ряде стран по отношению к гражданам России создана враждебная атмосфера и неблагоприятная обстановка. Мы видим, как россияне терпят жестокие лишения и издевательства в ЕС и США исключительно из-за своего гражданства, – рассказал автор законопроекта Леонид Слуцкий.

Для вступления в брак с гражданином недружественной страны россиянам будет необходимо обратиться в МИД для получения специального разрешения. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально специальной комиссией.

– Мы понимаем, что ситуации могут быть разные. В состав этих комиссий войдут представители нашего министерства, психологи и другие специалисты, которые смогут помочь человеку сделать правильный выбор, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.22 / Эксперты сомневаются в единодушной солидарности Евросоюза с Украиной

21.04.21 / Скандалы: Минздрав взяли на контроль

14.04.22 / С принтом, кружевами и оборками: учимся комбинировать любимые джинсы с модными блузами весны 2022-го

18.05.22 / Украина стала главным получателем американской военной помощи

17.12.21 / Школьные каникулы продлят до 1 февраля

05.12.22 / Перекошенная под капельницей: Молодая мама Тодоренко стала овощем после жуткой травмы

13.12.22 / В Элисте в жилом доме взорвался газ

15.01.21 / В мире: НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

25.12.21 / Мнение: Воздушные ворота

23.12.21 / Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика