 

Объекты в цитадели Дамаска пострадали в результате израильской атаки на Сирию

19.02.2023, 12:55, Новости дня
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В результате израильского авиаудара в воскресенье на рассвете некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены, сообщило главное управление древностей и музеев Сирии.

В сообщении говорится, что израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе, передает РИА «Новости».

В частности, по данным управления, пострадали административные помещения в цитадели Дамаска, большие разрушения видны в Институте прикладного искусства и институте археологии, все учреждения являются образовательными. Специалисты управления в настоящее время оценивают ущерб.

Ранее Минобороны Сирии сообщило, что Израиль «совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот». Ударам подверглись в том числе и районы, населенные мирными жителями. Ведомство добавило, что погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Позже стало известно, что пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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