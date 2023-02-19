Госдеп: Ряд стран НАТО может начать обучать украинских пилотов управлению истребителями

Ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как сообщила Шерман в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, президент США Джо Байден заявил, что в настоящий момент F-16 не будут отправлены на Украину, но Британия собирается готовить украинцев, а другие страны могут рассматривать этот вариант, передает ТАСС.

Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Британия будет готовить украинских пилотов военных истребителей.

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