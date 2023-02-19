 

Госдеп: Ряд стран НАТО может начать обучать украинских пилотов управлению истребителями

19.02.2023, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как сообщила Шерман в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, президент США Джо Байден заявил, что в настоящий момент F-16 не будут отправлены на Украину, но Британия собирается готовить украинцев, а другие страны могут рассматривать этот вариант, передает ТАСС.

Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Британия будет готовить украинских пилотов военных истребителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Подозреваемый в резне в Екатеринбурге находился под следствием за жестокое избиение

09.02.21 / В Грузии предложили осудить футболистов за крупный проигрыш российскому клубу

26.10.22 / Стартовал посвященный искусственному интеллекту всероссийский чемпионат по программированию

23.07.20 / Трамп и Путин обсудили контроль над вооружениями и борьбу с пандемией

25.08.20 / Греция и Болгария подписали газовое соглашение для снижения зависимости от России

13.05.22 / МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую

21.01.23 / ВСУ провели учения по обороне Киева на границе с Белоруссией

13.01.21 / Рубль признан самой недооцененной валютой

26.08.22 / Кириенко и Пушилин наградили бойцов «Сомали»

09.02.21 / Шойгу назвал задачу российского гиперзвукового оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика