Правительство одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготникам

Правительство РФ одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан.

В сообщении, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что одобрены изменения в статьи 343 и 38 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», а также внесение соответствующего законопроекта в парламент, передает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект направлен на повышение правовой защищенности граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, кабмин одобрил проект закона об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении. Уточняется, что законопроект предлагает ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия от 14 апреля 2015 года.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о расширении льгот для Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы, который позволит передавать по наследству право на бесплатный земельный участок их женам, детям и родителям.

—