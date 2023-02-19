 

Правительство одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготникам

19.02.2023, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство РФ одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан.

В сообщении, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что одобрены изменения в статьи 343 и 38 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», а также внесение соответствующего законопроекта в парламент, передает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект направлен на повышение правовой защищенности граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, кабмин одобрил проект закона об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении. Уточняется, что законопроект предлагает ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия от 14 апреля 2015 года.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о расширении льгот для Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы, который позволит передавать по наследству право на бесплатный земельный участок их женам, детям и родителям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.20 / Принцесса Иордании вышла замуж за британского журналиста

18.04.21 / Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС

24.06.21 / ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем в Черном море

15.02.21 / Россия опосредованно финансировала каналы Козака – Ткаченко

21.06.21 / Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки

04.08.21 / Экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ потеряли контроль над судами

01.10.20 / Токийская биржа остановила торги из-за сбоя системы

09.12.20 / “Зимние каникулы ради безопасности”. Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное

07.09.20 / Уволилась обзывавшая пятиклассников «нищебродами» чебоксарская учительница

19.08.22 / В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика