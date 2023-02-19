 

Кровавый кашель и потеря сознания: 73-летний Ричард Гир экстренно госпитализирован

19.02.2023, 12:45, Разное
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Звезда фильмов “Красотка” и “Хатико” попала в беду. Ричард Гир экстренно госпитализирован.

Актер находился на отдыхе с семьей, когда ему внезапно стало плохо. Ухудшение состояния было таким резким, что Гир самостоятельно, как передают СМИ, принял решение как можно скорее отправиться в ближайший госпиталь.

Врачи, которые провели обследование, установили у пожилого мужчины пневмонию и настояли на том, что 73-летний Ричард Гир должен остаться в стенах больницы. Все-таки, пневмония требует своевременного лечения и, при его отсутствии, способна даже приводить к летальному исходу.

По сообщениям источников, получивший дозу антибиотиков Ричард Гир к утру стал чувствовать себя гораздо лучше. Он выписался и скорее отправился к молодой жене и детям. И, как позже сообщила, супруга актера, все четверо заболели еще накануне поездки, но решили не отменять тур в Мексику, приуроченный к ее 40-летию.

Пневмония – коварное заболевание, имеющее высокую смертность. К ее симптомам относятся: высокая температура, судороги, боль в мышцах и суставах, слизистый или кровавый кашель и потеря сознания. Не так давно Дни.ру писали о том, что с пневмонией был госпитализирован журналист Николай Сванидзе. Сейчас ему, по сообщениям СМИ, стало лучше. Ровно как и Ричарду Гиру.


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