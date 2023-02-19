Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами

Все мы уверены, что светские дивы, которые смотрят на нас с обложек журналов, идеальны с головы до самых пят. Помогают нам в этом убедиться и их выглаженные фотосессии, и умело обработанные фильтрами снимки, на которых они будто только что проснулись. Но при полном макияже.

Достаточно проявить лишь немного внимательности и станет заметно: не все звездные лица так идеальны. Многие из звезд знают свои сильные стороны и умело скрывают недостатки при помощи ракурса. Итак, давайте же узнаем, кто попал впросак.

Например, Пэрис Хилтон, которая всегда выставляет вперед правую половину лица, ведь левый глаз у нее немного прищурен. Одни утверждают, что это последствия пластики, другие же – что это врожденный синдром “ленивого глаза”. В любом случае, самое важное, что Пэрис принимает себя и считает себя красоткой.

Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Рози Хантингтон-Уайтли

тоже раньше комплексовала из-за своих глаз. Одно око блондинки немного ниже второго. Впрочем, эта маленькая изюминка не делает ее нисколько хуже. Главное ведь – уверенность в себе. А с ней можно и горы свернуть. Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marco Piovanotto / Keystone Press Agency / www.globallookpress.comНаталья Орейро также не может похвастаться идеальными глазами: они и расставлены чуть шире идеала, и по высоте расположены не на одном уровне, и капельку косят. Наталья Орейро. Фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.comПоследняя проблема свойственна и “любимице” всех англичан Меган Маркл: ее левый глаз немного косит, но она умело прячет это под своей фирменной укладкой. Еще одно доказательство того, что уверенность в себе берет и города, и за принца поможет замуж выйти. Меган Маркл. Фото: Stephen Locko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.comКира Найли умело маскирует свои изъяны: несимметричную челюсть и взлетевшую левую бровь. Как итог: миллионы поклонников, любящий муж и десятки премий, в том числе и “Оскар”. Кира Найтли. Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Шеннон Доэрти, известная всем нам по сериалу “Зачарованные”, столкнулась сразу с несколькими недочетами: высота и размер глаз, несимметричный подбородок. А проблемы со здоровьем лишь усугубили эту проблему, из-за которой исполнительница роли Прю Холливелл

и попала в список из шести голливудских красоток с неидеальными лицами.

Шеннон Доэрти. Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com