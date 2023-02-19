 

Сама не развелась – Личное мнение

19.02.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщают, что Инеска, которую часто видят в компании Бреда Питта, получила извещение о разводе.


Фото: Соцсети

Заявление, как говорят, подал муж Инески. И его можно, конечно, понять.

Во-первых, около года супруги уже не жили вместе. Во-вторых, ну о каком шансе на воссоединение может идти речь, если она тусит возле Питта?

Пол, муж Инески, не стал выносить свою боль на люди. Просто тихо подал заявление на развод.

И это правильно, Пол. Зря только так долго ждал — надеялся, что ли, что вернётся?

Говорят, что и у Пола теперь появилась женщина. Может быть, это она сказала, что хватит ему уже быть несвободным.

В итоге, наверное, крайней окажется Инеска — у Пола всё хорошо, а Питт найдёт себе кого-то другого. Впрочем, это будет уже другая история.

Пока непонятно, почему сама Инес не подавала почти год на развод, хотя уже приличное время встречается с Питтом? В чём логика — держала мужа, как запасной вариант?

Что думаете?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.22 / В Китае сотни овец непрерывно ходили по кругу в течение 12 дней

15.11.20 / Как призрак брата воровал вещи

23.12.21 / Как беспилотный транспорт изменит Россию

03.08.22 / Юрист объяснила, почему не стоит относить Россию к государствам – спонсорам терроризма

09.02.23 / Мнение: О сути нового плана Путина по Украине… И снова — «всё идёт по плану» ©?

16.07.22 / Литовцы стали меньше пользоваться автомобилями из-за высоких цен на бензин

26.05.21 / «Аэрофлот» в знак солидарности с «Белавиа» сокращает свой штат на 50 процентов

21.02.22 / Мнение: Война снова переносится?

20.12.22 / Екатерина Варнава, Снежана Георгиева, Ксения Дукалис и другие на рождественских чтениях в Москве

27.04.21 / Скандалы: Гражданам РФ продали «мутных» банковских продуктов на 600 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика