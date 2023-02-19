Сама не развелась – Личное мнение

Сообщают, что Инеска, которую часто видят в компании Бреда Питта, получила извещение о разводе.



Фото: Соцсети

Заявление, как говорят, подал муж Инески. И его можно, конечно, понять.

Во-первых, около года супруги уже не жили вместе. Во-вторых, ну о каком шансе на воссоединение может идти речь, если она тусит возле Питта?

Пол, муж Инески, не стал выносить свою боль на люди. Просто тихо подал заявление на развод.

И это правильно, Пол. Зря только так долго ждал — надеялся, что ли, что вернётся?

Говорят, что и у Пола теперь появилась женщина. Может быть, это она сказала, что хватит ему уже быть несвободным.

В итоге, наверное, крайней окажется Инеска — у Пола всё хорошо, а Питт найдёт себе кого-то другого. Впрочем, это будет уже другая история.

Пока непонятно, почему сама Инес не подавала почти год на развод, хотя уже приличное время встречается с Питтом? В чём логика — держала мужа, как запасной вариант?

Что думаете?

—