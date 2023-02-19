Вызывает тяжёлые органические повреждения мозга – Япония первой в мире запретила кей-поп

Власти Японии приняли рекомендации правительственной комиссии по долголетию и благополучию по поводу запрета произведений в жанре кей-поп.

Эксперты добивались этой меры почти пять лет, предупреждая общество и правительство о «чудовищном» вреде.

Решение было оформлено в виде правительственного циркуляра, вступающего в силу в течение трёх месяцев. На первом этапе кей-поп (K-pop) должен быть удалён из магазинов (как онлайн, так и оффлайн площадок) и запрещён к публичному воспроизведению. На втором этапе его запретят хранить и прослушивать физическим лицам.

Исследования японских учёных установили, что регулярное прослушивание кей-попа приводит к системным и тяжёлым органическим повреждениям мозга. В этой музыке (в документах она названа «деструктивным звукоизвлечением») содержится так называемая «восьмая нота», которая вступает в диссонанс с вибрациями человеческого тела и переводит колебания в разрушительные диапазоны XVII и XVIII.

Согласно закону, который вступит в силу в июне, за хранение хотя бы одного трека в жанре кей-поп совершеннолетним японцам грозит длительное заключение или принудительное лечение. Разрабатываются реабилитационные программы по переводу зависимых от кей-попа на джей-роковую заместительную терапию.

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