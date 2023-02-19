 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 799 человек с COVID

19.02.2023, 11:30, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 799 человек, на 46,9% меньше по сравнению с 18 февраля.

Выписано в связи с выздоровлением 9 316 человек, на 18,6% меньше по сравнению с 18 февраля. «Выявлено 14 233 новых случая COVID. Подтверждено 36 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1 504 человек, что на 0,4% меньше по сравнению с 17 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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