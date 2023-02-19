 

Источник: Украинские военные в Херсоне инсценировали похищение человека, чтобы забрать его машину

19.02.2023, 11:30, Новости дня
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Украинские военнослужащие завладели автомобилем жителя Херсона, разыграв его похищение, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил источник РИА «Новости», в нацполицию Украины поступило заявление от жителя Херсона о пропаже автомобиля Wolksvagen Тransporter. Потерпевший рассказал, что его остановили четыре человека в форме и с оружием в селе Высунцы, потребовали предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении.

Через некоторое время мужчину высадили на трассе, он вернулся в село пешком, и машины на месте не нашел.

Ранее украинские военные залезли ночью в магазин сотовой связи в Херсоне и украли 360 тыс. гривен и 16 мобильных телефонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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